Rosario Mohedano deja en shock a Sonsoles Ónega atacando a sus compañeros

A pesar de todo el tiempo que llevaba desaparecida de la primera de televisión su resurgir puso el nombre de Rocío Carrasco y su tatuaje sobre la mesa de Antena 3 y ajustó cuentas con otros.

La sobrinísima o primísima Rosario Mohedano llevaba ya mucho tiempo alejada de los medios y la televisión, entre otras cosas por su guerra sin cuartel desde hace años contra Mediaset, principal generadora hasta hace poco de los principales contenidos de crónica rosa y corazón.

Será por eso que eligió Antena 3 y en concreto Y Ahora Sonsoles para reaparecer este lunes en la pequeña pantalla o, mejor dicho para resurgir como el Ave Fénix, el nombre de su nuevo álbum, que ahora promociona.

“Todos tenemos un Goliat contra el que luchar todos los días”.@RosarioMohedano es una artista que resurgió de sus cenizas.

🎧 Escuchen su nuevo single #AVEFÉNIX disponible en todas las plataformas digitales

👉🏻 https://t.co/6984gE9cIZ#YAS25M #RosarioMohedano #AveFénix pic.twitter.com/8Bcheo7HD5 — 𝑅❀𝒸ío - UNA ZORRA DE POSTAL Nebulossista (@mohedanismo) March 25, 2024

Casual o paradójicamente, Chayo ha elegido el nombre Ave Fénix para reaparecer, hasta ahora el símbolo de Rocío Carrasco y su resurgir televisivo tras décadas de silencio. Figura mitológica con la que la hija de Rocío Jurado se relaciona hasta el punto de tenerla tatuada en la espalda, como se vio en su Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Estás fatal rosario Lo de Ave Fénix ya lo usó su prima Rocío. No veo la necesidad de copiarlo. pic.twitter.com/FRqzdOj914 — adriaxelo (@AdriaXelo) March 22, 2024

Casualidad o no, Mohedano evitó hablar de su prima durante la entrevista con Sonsoles Ónega, como también esquivó el asunto de su ex y padre de su primer hijo, Antonio Tejado, hoy en prisión acusado de robar en casa de su tía María del Monte.

Lo que no desaprovechó la oportunidad de sacar a relucir fue el daño que le hizo Telecinco y Sálvame en su momento. Y es que hablando de su resurgir, aseguró que "yo renací hace ya tiempo de una situación nefasta en mi vida, quién conozca mi trayectoria sabe perfectamente de lo que renací. Me agarré a la música, para mí la música ha sido siempre mi salvavidas y es que no quiero decir de que renací, entiéndeme".

Ante la insistencia de la presentadora para saber de quién o qué hablaba, ella fue algo más concreta pero sin dar nombres: "Es que para hablar de ello tengo que hablar de compañeros vuestros y no quiero hablar de compañeros vuestros", confesaba Chayo, haciendo referencia a los colaboradores de la cadena de Mediaset.

Los dardos de Rosario Mohedano contra Telecinco y Sálvame

Por si alguien le quedaba alguna duda, todavía fue un poco más lejos, señalando que "vosotros estáis en Antena 3 y es maravilloso pero yo fui machacada durante mucho tiempo en otra cadena de televisión y fue muy duro, muy injusto, fue de aguantar mucho y de tener que respirar mucho. Entonces la impotencia me podría haber llevado por otros derroteros y lo que hizo fue concentrarme en la música y mi mayor defensa es que siempre me he dejado conocer y por mucho que dijeran de mí al conocerme ya no era tanto daño el que podían hacer. Pero me hicieron mucho daño. Fue una época muy complicada".

Todo ante una atónita Sonsoles Ónega que vio com este lunes su programa bajaba en cuota de audiencia hasta el 12.1% de share (el más discreto desde el 19 de marzo) pero subía en número de espectadores hasta 1.071.000, el mayor número desde hace más de un mes.