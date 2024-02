La reacción de Rosario Mohedano cuando le preguntan por su ex, Antonio Tejado

La sobrina de la Jurado ha dejado clara cuál es su postura tras la entrada en prisión del padre de su hijo mayor, con el que su relación fue, cuanto menos, tormentosa.

De David Flores a Rosa Benito, nadie ha querido faltar al gran día de Gloria Camila Ortega. La joven ha reunido a toda la familia para presentar su último proyecto profesional: una nueva firma de moda que lleva el nombre de Bakkus.

Entre los presentes, también se encontraba Rosario Mohedano quien reaccionaba de forma tajante cuando le preguntaban por Antonio Tejado, el padre de su hijo mayor. El sobrino de María del Monte ingresó en prisión el 12 de febrero acusado de ser el autor intelectual del asalto a la casa de su tía perpetrado el pasado mes de agosto.

Un pasado polémico

Esta detención ha traído a la actualidad el pasado más polémico de Tejado, como su fallido matrimonio con Mohedano con la que tiene un hijo y que supuso su salto a las páginas de la prensa rosa, con no pocas noticias sobre su tormentosa relación.

Precisamente su exsuegro, Amador Mohedano, se ha pronunciado también sobre cómo está viviendo este complicado momento, asegurando que "jamás" imaginó este final: "Siempre se le ha aconsejado muy bien para que siguiera el camino recto", declaraba a la prensa.



Cree que lo que ha pasado es resultado de malas decisiones y sus cuestionables compañías: "Lo que ha pasado es fruto de un tiempo con malas compañías. Hace tiempo que no sé de Antonio, pero creo que todo va por ahí. Es, además, un personaje con mucha labia. No es ningún tonto. Lo que pasa es que tiene unos prontos....que no. Que te quedas muy señalado", ha confirmado, sin querer profundizar por respeto a su hija y su nieto.

Con pocas palabras y bastante esquiva, la sobrina de Rocío Jurado se ha pronunciado también, dejando al descubierto su decisión ante la polémica con el sobrino de María del Monte. Mohedano tiene olvidada esa etapa de su vida, que no quiere recordar, en parte por el escaso apoyo que tuvo tras la ruptura y que ella misma ha querido resaltar en su única publicación tras la detención del padre de su hijo:

"Que poca vergüenza todos esos que siendo cómplices y creyendo lo que les convenía, aún demostrando lo contrario, ahora me llamáis para saber cuál es mi opinión sobre todo esto", comienza el texto de la cantante que pide a los medios que la dejen de molestar: "Por favor, esto ya lo superé y no gracias a vosotros. Si no vais a pedir perdón no uséis ese pasado manipulado para dañar a quien me sigue de cerca, al contrario que a mí, no os ha importado nunca. Gracias".