La pasión irrefrenable de Laura Moure deja K.O. a Jorge Fernández en Antena 3

La azafata de "La Ruleta de la Suerte" tiene sus vicios y sus debilidades como todo hijo de vecino, con la diferencia de que lo suyo lo conocen más de un millón de personas cada día....

Es un clásico tradicional por estas fechas que algunos concursos y programas como La Ruleta de la Suerte emita especiales de Navidad que desvelan siempre curiosidades sobre estas fechas tan nuestras. Este martes le tocó el turno a los adornos navideños y hablando sobre el asunto, la azafata del formato de Antena 3, Laura Moure, se convirtió en la verdadera protagonista de la jornada.

Y es que no tuvo ningún tipo de reparo a la hora de confesar que es muy fan de la iluminación navideña: "A mí lo que me pasa es que me encantan las luces, pongo un montón durante la Navidad y luego no las quiero quitar", explicó.

Algo que corroboró el propio presentador del concurso Jorge Fernández, que dio buena fe de las palabras de su compañera: "Alguna vez has puesto tu casa en Instagram y es la leche...", certificó asombrado.

"Ahora ya no tengo tantas, pero quiero", respondió ella mientras los concursantes se sumaban a las palabras de la presentadora: "A mí me pasa lo mismo". "Os vais animando y no podéis parar", concluyó Jorge Fernández la conversación entre risas.

Sea como fuere, y más allá de la pasión irrefrenable de Moure por ellas, está claro que las luces navideñas son algo indispensable en estas fechas.

Todo en una jornada de martes en la que, sin embargo, La Ruleta de la Suerte no tuvo su mejor día en los audímetros anotando un 20.3% de cuota de pantalla delante de 1.468.000 espectadores, frente al 22.3% y 1.657.000 del día anterior. Algo que, no obstante, no le impidió volver a doblar las cifras de todas las cadenas rivales y liderar su franja, como siempre, sin despeinarse.