Ana Obregón aclara por fin el papel de su ex en el nacimiento de su nieta

La empresaria ha concedido una entrevista donde defiende su postura sobre todos los frentes que cuestionan la verdadera implicación de Alessandro Lequio en su vida actual.

Hace apenas un año Ana Obregón revolucionaba el mundo del corazón con unas imágenes en las que aparecía en una clínica de Estados Unidos con un bebé en brazos y que ella misma confirmaba después que era su nieta, hija de su hijo fallecido Aless Lequio por gestación subrogada.

Muchos han sido los comentarios y no menos las críticas que han llevado a la bióloga a tener que sentarse en un plató de televisión para aclarar el porqué de las decisiones que ha tomado desde el fallecimiento de su hijo y lo ha hecho por primera vez en De Viernes.

Confiesa que Alessandro Lequio le dio la idea

La vida de Ana ha cambiado mucho y su nieta es el motivo de su felicidad, pero ha sido empeñada por las desavenencias reconocidas con el padre de su hijo, quien parecía no estar muy de acuerdo con las decisiones que ha ido tomando, tanto las relacionadas con la pequeña Ana Sandra como las de la fundación que lleva el nombre de su hijo.

El colaborador Vamos a ver no ha querido formar parte de muchos aspectos relacionados con su nieta y él mismo ha reconocido no haberla conocido, algo que Ana dejaba en el aire durante su entrevista.

Obregón defiende a ultranza que fue el propio Alessandro Lequio el que le dio la idea de ir en búsqueda de Ana Sandra: "Fue él quien me dio la idea”, confesaba, explicando todo lo relativo al famoso testamento ológrafo del que tanto se ha hablado durante estos mese y que llevó a la actriz a convertirse en abuela en uno de sus momentos más complicados.

Al fallecer su hijo, es consciente de la realidad a la que tiene que enfrentarse: “Me dice, Ana tienes algo muy importante que hacer, tienes que cumplir la última voluntad de tu hijo”, aclara sobre su conversación con Lequio. Por tanto, además de salvarle la vida, le dio fuerzas para poder afrontar lo que vino después: “Él ha estado al tanto de absolutamente todo”, añadía tras las preguntas de los colaboradores del programa de Telecinco.

No obstante, reconocía saber bien cómo es realmente el padre de su hijo, al que estará unida para siempre: “Yo he aprendido en esta vida a aceptar tal como son a las personas que quiero. Alessandro es así, él tiene una familia y también otra familia, que es Anita, que es su nieta. Él quiere que respetemos esa intimidad, así que, si Alessandro la conoce o no, no lo voy a decir”, zanjaba contundente.