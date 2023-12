Alessandro Lequio enciende la mecha mediática con sus desafortunadas palabras

El controvertido colaborador de “Vamos a ver” vuelve a ser noticia al expresar sin pelos en la lengua y, ante el asombro de todos, algunas opiniones que cruzan todas los límites.

Alessandro Lequio lo ha vuelto a hacer. Aunque resulta poco sorprendente la forma en la que el colaborador vierte sus opiniones con la mayor crudeza posible, en los últimos tiempos ya ha cruzado todos los límites televisivos.

Lo que a priori, podría ser un comentario desafortunado para cualquier personaje público, el conde lo ha convertido en seña de identidad, sin escrúpulo alguno a la hora de medir a quien se dirige o la repercusión que pueda tener. Así, hace unas horas se hacía viral su opinión sobre la reina de corazones, Isabel Preysler, quien acaba de presentar su docu-reality en Disney + y a quien Lequio calificaba de “momia” sin miramientos.

Criticado públicamente

El comentario encendía las críticas, incluso entre colegas de profesión, como la presentadora Laura Lobo, quien denunciaba la actitud de Lequio en Mañaneros. "Lo de insultar es algo que llevo muy mal, y menos meterse con el físico de las personas. Y es lo que ha hecho Alessandro Lequio a la hora de hablar de Isabel Preysler. Me cuesta hasta decirlo, pero digo literalmente lo que ha dicho este señor. La ha calificado de “momia”, cosa que me parece una ofensa absoluta y muy fuera de lugar», ha condenado en directo.

Alessandro Lequio llama 'momia' a Isabel Preysler #SalsaRosa 💖 ⬇️ https://t.co/mMUVUU4pC1 — Salsa Rosa (@salsarosaes) December 8, 2023

"Desde aquí decimos que se puede hablar de la gente de muchas maneras, pero meterse con el físico bonito no está. Así que mi tirón de orejas va para Lequio porque me parece muy fuera de lugar, sobre todo con gente que ya tiene una edad», ha añadido la periodista.

La historia se repite

Lo que no imaginaba la audiencia era que horas después, la ex pareja de Ana Obregón lo volvería a hacer. Esta vez para expresar su desagradable opinión sobre lo ocurrido con la 'huída' del torero Juan Ortega en la boda más mediática de los últimos tiempos.

Desde que dejara plantada a su novia en el altar el pasado 2 de diciembre, siguen saliendo a la luz detalles con los que se intenta explicar qué pasó para que tomara esa decisión. El desencuentro que Ortega y el padre de su chica servían de epicentro del problema para el colaborador, quien ha señalado directamente a la joven cardióloga como la causante de esta situación.

Alessandro Lequio señala a Carmen Otte como culpable de la 'espantá' de Juan Ortega https://t.co/kTplWNfkxl — Look (@CorazonLook) December 8, 2023

Al parecer el novio habría evitado contraer matrimonio, lo que ha hecho estallar al colaborador de Vamos a ver : "La verdadera culpable es la novia que no ha sabido dejar de lado a sus padres. No ha sabido emanciparse de sus padres. Y sinceramente los padres en una relación, no. Eso es peor que la oscuridad", afirmaba, tajante. Palabras que han encendido la opinión del resto de colaboradores, en especial la de Alexia Rivas, que no daba crédito a lo que estaba escuchando, posicionándose con firmeza del lado de la novia.