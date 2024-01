Otros 200.000 euros comienzan a complicar seriamente el futuro de Ana Obregón

Las dudas sobre las aportaciones económicas reales de la actriz y presentadora a la Fundación Aless Lequio crecen día a día y los datos que se van conociendo no son nada esperanzadores.

Nuevos datos relacionados la Fundación Aless Lequio después de adelantar este lunes que Ana Obregón no ha aportado hasta el momento los fondos de todas sus exclusivas ni del libro El chico de las musarañas, como dijo que haría.

La actriz y presentadora ya ha recibido tres adelantos de la editorial Harper Collins. La primera cantidad la recibió a la firma del contrato. Una segunda cantidad le fue entregada cuando entregó el original; y una tercera parte del adelanto se le entregó cuando se puso a la venta el libro. Así lo ha contado la pa periodista Laura Fa en Espejo Público de Antena 3 citando fuentes de la editorial y cifrando en una cantidad no inferior a los 100.000 euros el total del montante, si bien la horquilla eleva la cantidad hasta los 200.000 euros, tal y como recoge Informalia, el medio que sacó a la luz lo que puede ser un escándalo financiero y moral.

Esto tira por tierra las explicaciones adelantadas hasta ahora sobre que la Fundación no había recibido dinero de los beneficios obtenidos por la venta porque la editorial no liquida las ventas hasta marzo. Es decir, Ana Obregón, según esta versión, ha cobrado los adelantos pero no los ha aportado, al menos hasta el momento.

Sobre las donaciones procedentes de las exclusivas a revistas y otros trabajos de la conocida presentadora y actriz, se ha llegado a dudar de si es verdad o no que ella misma se comprometió a donar los cachés de sus entrevistas pero es sencillo comprobar que sí lo hizo: en las redes.

Ella mismo se comprometió en las redes sociales a dar los cachés. Ahora, sin embargo, admite que no lo ha hecho, al menos en todos los casos, explicando que ha dejado de trabajar para cuidar de la pequeña: "Tengo una boca que alimentar", dijo.

La propia actriz reaccionó a la noticia admitiendo que no dona todo lo de sus exclusivas porque ahora tiene una boca que alimentar. La bióloga también dijo que ya aportó una suma de dinero para crear la fundación, pero ha dado distintas versiones de las cantidades adelantadas: a algunos periodistas les ha hablado de 30.000 euros, a otros de 40.000 y a otros de 50.000.

Las dudosas cuentas

Este jueves, a la polémica se sumaba la de la sede de la Fundación, domiciliada en un principio en casa de la propia Ana y trasladada desde el mes el pasado mes de septiembre a uno de los dos locales donados por por el principal benefactor, es decir, Aurelio Palomo. Este donante, llegado de la mano de Alessandro Lequio de la mano del abogado Manuel Godia, entregó una cifra de alrededor de cuatro millones de euros: unos dos millones en cash y otros dos en bienes inmuebles, es decir, dos pisos. Uno de ellos está situado en la calle Hermosilla de Madrid y el otro, en el que se ha instalado la sede, en la Plaza del Descubridor Diego Ordas, en el barrio de Chamberí.

Este pasado jueves, en Espejo Público, han mandado a un reportero a la sede formal (casa de la actriz en La Moraleja) y luego el mismo reportero se ha ido a la calle Hermosilla, en pleno barrio Salamanca de Madrid. Desde este último punto le han llamado de la fundación y le han reconocido que todavía no están instalados allí, a pesar de que fue el sitio del que habló Obregón en febrero del año pasado durante la presentación de la fundación. Acto al que, recordemos, no acudió Alessandro Lequio, el vicepresidente. En la escritura de la Fundación se recoge el cambio de sede, que se ha trasladado a dicho inmueble, que es una primera planta, concluye el citado portal.