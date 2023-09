Marta Riesco saca fuerzas de donde no las hay y se marca un Paula Vázquez

La reportera que sigue alejada de las cámaras y los platós de televisión por el momento sigue poniendo buena cara al mal tiempo y sigue los pasos de otras televisivas famosas y empoderadas.

Marta Riesco está atravesando por uno de los momentos más agridulces de su vida. Justo cuando pensaba que no saldría del pozo en el que se encontraba, la influencer sacaba fuerzas de donde no tenía para enfrentarse a todos los baches personales y profesionales que ha tenido este último año.

Ahora, empoderada y dando visibilidad a los bajones emocionales que sufre de vez en cuando, se deja ver muy ilusionada con sus redes sociales, con sus clases de boxeo y con sus amistades. Teniendo muy presentes a sus seguidores en Instagram, este mismo miércoles hizo una confesión de lo más íntima a través de sus stories.

"Me quiero congelar los óvulos" comenzaba diciendo Marta, asegurando que "tengo claro que quiero ser madre". La periodista tiene un año para hacerlo porque "el año que viene soy mayor para hacer y viendo a una de mis amigas, que lo ha hecho, creo que me voy a animar y lo voy a hacer".

Marta Riesco y las famosas que optan por congelar sus óvulos

Para ello, la ex de Antonio David Flores aseguró que "voy a informarme bien", pero explicó que "llevo mucho tiempo pensándolo" por lo que no se trata de una idea de hace días. Además, "hace poco me encontré con Lara Álvarez y me aconsejó muchísimo que lo hiciera y Ana Rosa Quintana me cogió por el pasillo y me dijo Marta, congélate los óvulos".

Pero no son las únicas famosas que defienden esta opción. Paula Vázquez ya lo hizo hace tiempo y no tuvo reparos en hacerlo público en los medios de comunicación.

Con la sinceridad que le caracteriza, Riesco sí quiso matizar que "no sé qué va a pasar el año que viene", pero aseguró que se ve "capacitada para el día de mañana tener hijos, sea sola o con pareja, pero es mejor estar preparada y ahora en el momento que se puede congelarlos y ver qué pasa".