Paula Vázquez destapa en la SER su grave problema de salud: "machaque físico"

La presentadora que actualmente presenta "El Puente de las Mentiras" de TVE cuenta por primera vez en su vida lo que le hizo abrir los ojos y cambiar radicalmente de actitud y de gente.

Después de algún tiempo en un discreto segundo plano Paula Vázquez ha vuelto este verano a la primera línea profesional de la mano de El Puente de las mentiras de TVE. Ahora que recupera su faceta laboral más mediática la presentadora ha ido un paso más lejos en una entrevista para la SER y ha confesado los problemas que ha sufrido y le han hecho ver la vida de manera radicalmente diferente.

Y es que Vázquez dijo haber vivido un "machaque" por su físico que, a su entender, se debía a que atacaron su cuerpo porque de su vida privada nadie podía opinar porque nunca la ha expuesto.

"Yo siempre he sido una chica delgada, pero durante una temporada me comí unos titulares y unas portadas que no sabía de dónde venían", algo que provocó que cogiera "más miedos e inseguridades". También recordó que antes de su parón profesional "no tenía vida personal", pasaba su vida en los platós y vivía "tan volcada" en su trabajo que no vivía ella: "El mundo me resultaba muy agresivo. Estaba acostumbrada a tener guiones, todo era fácil y el mundo real no tiene nada que ver con eso".

Por si fuera poco en esos tres meses perdió a sus dos abuelas, que eran su "motivo para vivir" y además desveló por primera vez que sufrió un "embarazo ectópico" que la dejó estéril: "Fue un shock y tuve una depresión. No lo supe, seguía mi vida normal. Tuve un agujero en mi cabeza, una calva tan grande, que me recomendaron ir a terapia. Estuve en tratamiento durante tres años y ahora sigo con psicoanálisis", confesó sobre el que fue uno de los episodios más duros de su vida.

Cabe señalar que un embarazo ectópico se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero. Aunque la mayor parte de las mujeres que lo sufren pueden tener hijos después, una de sus posibles consecuencias puede ser la infertilidad, que fue lo que le ocurrió a Paula Vázquez.

Todo ello le ayudó a "abrir los ojos" tras sufrir una depresión crónica que llevaba mucho tiempo sin atender:"Dejé de poner cariño allí donde no me lo daban a mí, algo que hacía constantemente. Todavía estoy aprendiendo a dejar que esté en mi vida solo la gente que me quiere bien".