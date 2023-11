La verdad de las grabaciones de Gustavo a Teresa Campos ve la luz y noquea GHVIP

Desde que se desvelara que el que fuera chófer de María Teresa Campos iba a participar en la nueva edición de GH VIP, sus actos se pusieron en tela de juicio y se dudó de si era cierto que su relación con la familia Campos era tan buena como se pensaba. Tan solo unos días después tras su polémica expulsión disciplinaria del programa, Gustavo Guillermo regresaba a plató para sincerarse en directo.

Así, quiso dejar claro que, cuando presentó su renuncia a la familia Campos, simplemente pidió poder seguir cerca de María Teresa pero sin que hubiera sueldo de por medio. Confesaba cómo llegó a sentirse una carga económica para ella y él solo quería seguir a su lado por el cariño y el gran vínculo que habían formado tras tantos años juntos.

Respecto al comentadísimo contrato confidencial que le habrían pedido firmar Terelu Campos y Carmen Borrego, aseguraba haberse sentido ofendido por la falta de confianza. "Yo jamás he hecho nada en contra de ellas, me cuesta creer que no se fiaran de mí", comentó este domingo de Debate de GH VIP al presentador Ion Aramendi.

También quiso dejar claro que no existen esas mil horas de grabaciones que se supone que tiene guardadas de la presentadora, aunque sí que reconoció que en una ocasión quiso mostrarle a una persona cómo era su relación con María Teresa y por eso la grabó. "Una vez, por un tema mío con Carmen, la grabé para enseñárselo a una persona, para nada más. Le pedí perdón, un error, una tontería", confesó arrepentido.

Antes de terminar su intervención, Ion Aramendi preguntó si ha podido hablar con Carmen Borrego y Terelu Campos, a lo que él respondió que simplemente le ha dejado claro a la pequeña de las Campos que todavía no está preparado para hablar tras haber sido expulsado del reality aunque tiene pensado ir a comer con ellas y retomar la relación tan familiar que tenían antes de todo el revuelo.

Gustavo Guillermo protagoniza más minutos televisivos fuera que dentro de la casa de GH VIP

El caso es que Gustavo Guillermo está protagonizando más titulares y minutos televisivos desde que dejó la casa de Guadalix que mientras estuvo dentro (donde rápidamente fue apodado por los fans del programa como "mueble" por su falta de contenidos).

Con todo y con esto las tramas del exchófer de María Teresa Campos descolocaron a Telecinco en los audímetros y si bien subió en espectadores levemente con respecto a la semana anterior (991.000 frente a 978.000) bajó algo en cuota de pantalla (11.7% frente a 11.8).

Además, tanto La Uno de TVE con la película Aguas Oscuras (11.4%) como Antena 3 con Secretos de Familia (11.2%) registraron menos share que el Debate de GH VIP pero ambas sedujeron a un mayor número de espectadores (1.339.000 para la pública y 1.117.000) para la de Atresmedia.