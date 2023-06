Marina Ruiz confirma que Anabel Pantoja y Omar Sánchez ya están divorciados

La relación entre la influencer y el concursante de 'Supervivientes' va viento en popa, pese a los rumores de crisis, más aún cuando él ya es libre para casarse.

En los últimos días ha habido rumores sobre una posible crisis en la relación sentimental entre Omar Sánchez y Marina Ruiz. Aunque ninguno de ellos ha comentado nada al respecto en las redes sociales, todo indica que los rumores son infundados y que su amor sigue siendo sólido en esta relación.

En una entrevista con Europa Press, Marina desmintió rotundamente que ella y Omar estén atravesando dificultades en su relación de pareja: "¡No hay ruptura! ¡No hay crisis! Mañana me voy a Gran Canaria".

Las alarmas saltaron cuando Omar publicó en su Instagram el siguiente mensaje: "A veces las cosas no salen como uno quiere". Estas palabras desataron una oleada de rumores en las redes sociales, pues hizo a muchos pensar que su relación sentimental con Marina Ruiz no atravesaba un buen momento o que, directamente, se había terminado.

El exconcursante de 'Supervivientes' y ya exmarido de Anabel Pantoja hizo un directo en Instagram para aclarar el motivo real de sus declaraciones: "No es por nuestra relación, sino por temas de trabajo, cosas del pasado. Nosotros estamos bien, sí". Tan bien están que Marina muestra en un descuido el fondo de pantalla de su teléfono móvil y podemos ver una imagen de ella y Omar besándose en pleno ascensor.

Omar Sánchez aclara su situación sentimental con Marina Ruiz tras los rumores de crisis https://t.co/l3iJYOfiP8 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 16, 2023

Marina aprovechó la oportunidad para mencionar que lo único beneficioso del divorcio de Omar con Anabel Pantoja es que abre la posibilidad de casarse con él en el futuro: "Sí, en ese sentido, pero no me voy a casar mañana". Sin embargo, por el momento no tienen planes de formalizar la relación ni de ser padres juntos: "Aún no, ¡calla, que todavía soy muy joven!".

AGOBIADISIMA😔 Marina Ruiz rompe en llanto repentinamente por la cantidad de comparaciones con Anabel Pantoja

Fuente: (Telecinco) pic.twitter.com/YJEGLobZSw — Cotilleo España (@FansDelShow1) February 2, 2023

La exconcursante de realities confirmó que su novio ha firmado el acuerdo de divorcio con Anabel, pero asegura que no tiene conocimiento de cómo se repartirán sus bienes: "Sí, eso lo tienen que discutir ellos. No sé nada al respecto, gracias".

Omar Sánchez confiesa que el sexo con Marina Ruiz es más interesante que con Anabel Pantoja. Fuente: (Telecinco) pic.twitter.com/OaRdE5FmDD — ES24 (@Es24Espana) February 13, 2023

Además, Marina le desea lo mejor a Anabel en su nueva vida junto a David Rodríguez: "Siempre lo he dicho. Bueno, que sea con el fisio o con quien sea". Parece que no tiene ningún problema con la influencer, tanto es así que no le importaría tomar un café con ella: "No es algo que me preocupe mucho".