Los cambios de última hora de Aitana en sus planes para las Navidades

La cantante charló con el streamer Ibai Llanos y le confesó que había cambiado sus planes de Navidad a última hora y cuáles eran sus nuevos planes.

Se acaba un año lleno de altibajos para Aitana Ocaña. La cantante ha pasado por algunos de sus mejores momentos, como la exitosa venta de las entradas para su concierto en el Bernabéu, o su increíble gira por Latinoamérica, pero la catalana también ha atravesado por momentos de lo más difíciles, como todas las críticas que recibió tras su concierto en Valencia o su reciente ruptura con el cantante Sebastián Yatra.

Todos estos motivos, y especialmente el último, han provocado que Aitana haga unos cambios de última hora en sus planes a la hora de celebrar la Navidad. Tal y como ha contado la cantante en una charla con el streamer Ibai Llanos, de cara a estas Navidades ha terminado apostando por improvisar un poco en sus planes.

Nochebuena en familia y Nochevieja con amigos, los planes de Aitana

Según contaba la cantante al streamer vasco, pasará la Nochebuena junto a su familia en Barcelona, aunque para recibir el comienzo del nuevo año Aitana lo hará alejada de casa, porque viajará junto a sus amigos hasta Latinoamérica, en concreto hasta Costa Rica, para pasar allí la Nochevieja. Esta idea, que ha sido totalmente improvisada, llega por la necesidad que tiene la cantante de descubrir nuevas aventuras, disfrutar su juventud y conocer nuevos lugares.

Aitana tenía claro que no quería quedarse en casa por Nochevieja, y que quería estar en un lugar cálido. Aunque en un principio pensó en irse a las Maldivas, finalmente desechó la idea porque el destino "era un poco aburrido y más de parejas". La catalana se decidió por Costa Rica para dar la bienvenida al 2024 porque era un lugar que le permitía "hacer tirolinas, ir a visitar volcanes, ir a visitar diferentes cosas, estar en la playa, hacer surf...".

La artista también ha aprovechado sus redes sociales para mostrar su faceta más personal antes de sus conciertos, y lo ha hecho con un vídeo con motivo de las fiestas navideñas en el que ha mostrado una reflexión que hizo con sus compañeros al hacer repaso de este 2023: "Si me pongo a pensar en qué es lo que me da la vida para estar triste, me doy cuenta de que no es nada. Es el primer año que no quiero desconectar. Solo quiero estar con vosotros y no estar en mi casa".

"Me da pena, pero me crea felicidad, saber que empiezo el 2024 sabiendo que voy a estar rodeada de los que más quiero, y dentro de ellos, sin duda, estáis vosotros, así que gracias y a pasarlo muy bien", terminaba explicando Aitana a sus compañeros antes de su último concierto en Uruguay. Además del vídeo, la cantante ha dejado un mensaje para sus seguidores felicitándoles las fiestas: "Felices fiestas y feliz todo, nos vemos en el 24".