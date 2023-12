La imagen de Marisa Martín Blázquez que hace saltar las alarmas en “Fiesta”

La periodista acudía al programa en el que colabora cada fin de semana con el rostro escondido, tras sufrir un pequeño accidente que le ha llevado al hospital de urgencia.

El programa Fiesta no deja de dar titulares. Y es que, los colaboradores del espacio conducido por Emma García no ganan últimamente para sustos. Si, hace unas semanas, era Aurelio Manzano quien se veía obligado a pasar por quirófano por una rotura de peroné, el plató no ha tardado en alterarse con una nueva desgracia.

La tarde comenzaba con una gran noticia que todos celebraban en directo, la llegada al mundo de la segunda nieta de una de sus compañeras, Makoke, ex de Kiko Matamoros. Las felicitaciones se sucedían por el nacimiento de la primera hija de Javier Tudela, cuando Emma García ha reparado ha reparado en el aspecto de la periodista Marisa Martín Blázquez.

Operada de urgencia

Ataviada con unas enormes gafas de sol que ocultaban por completo el rostro de la presentadora, la mujer del periodista Antonio Montero ha intentado calmar la expectación producida, explicando que el pasado martes se llevó un gran susto al sufrir un desprendimiento de retina repentino.

"Me operaron de urgencia el martes porque tuve un desprendimiento de retina y de vítreo. Ha salido todo muy bien, pero me he auto nombrado presidenta de honor de la ONCE, por lo menos en el grupo nuestro… No veo nada por este ojo, pero me ha operado un doctor maravilloso", añadía la colaboradora.

El accidente sufrido por Blázquez se suma a la mala racha que vive el programa con accidentes inesperados y que algunas voces tildan de “maldición”, como ya ocurriera con el desaparecido Sálvame. "Tienes un equipo de lisiados", bromeaba la periodista con la presentadora. "Aurelio ha estado cojo hasta hace nada y yo tuerta…", decía Marisa, Una confesión que dejaba a todo el mundo sorprendido, puesto que nadie sabía nada sobre esto.

Después de que su compañera explicara lo que le ha sucedido esta semana, Aurelio Manzano también ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento al programa por cómo lo han tratado estos últimos dos meses. “Han sido dos meses complicados para mí, porque moverte con un yeso y una bota es complicado. Quiero dar las gracias a todo el equipo de este programa, a la productora, que me apoyaron. A los regidores, a las azafatas, que me han ayudado mucho. No sabéis cómo se agradece. Mis compañeros también en algún momento me han echado una mano”, ha dicho el colaborador.