Sebastián Yatra le manda este mensaje a Aitana tras sus últimos rumores

La cantante catalana y el colombiano finalizaron su relación el pasado mes de noviembre, aunque ambos explicaron que continuaban siendo amigos.

Este fin de semana saltaba la noticia de que la cantante Aitana podría haber comenzado una nueva relación con Enzo Vogrincic, el protagonista de la película "La Sociedad de la Nieve". Los rumores comenzaron al conocerse que la cantante y el actor habían viajado a París en el mismo avión y estaban pasando unos días juntos en la ciudad de la luz.

Esta noticia no solo afectaba a Aitana, también lo hacía de manera indirecta a su ex, el también cantante Sebastián Yatra, con quien rompía su relación en el mes de noviembre. Porque sobre todos los rumores que han ido surgiendo desde que ambos artistas anunciaran que estaban solteros se ha querido pronunciar el cantante colombiano.

Las palabras de Sebastián Yatra sobre la posible nueva relación de su ex

Ha sido ante los micrófonos de Europa Press donde Sebastián Yatra se ha pronunciado sobre los rumores que sitúan a Aitana con un nuevo novio: "No lo sé, acá inventan muchas cosas, la verdad pobrecita porque le inventan un montón de vainas, lo que quiero es que ella sea feliz yo también, sea con quien sea o no".

Y aunque la ruptura entre Aitana y Yatra ha sido muy reciente, el colombiano también quiso dejar claro que ambos siguen siendo amigos: "Entre nosotros súper bien las cosas, gracias a Dios. Siempre hemos sido muy amigos y eso hace que las cosas sean un poco más fáciles, desde hace muchos años nos tenemos todo el cariño del mundo y hay buena comunicación, a ella y su familia les adoro".

Aitana no ha sido la única a la que le han aparecido parejas por todos lados, porque en el mes de diciembre un programa de televisión argentino aseguraba que Sebastián Yatra había rehecho su vida junto a la cantante argentina Tini Stoessel, con quien mantuvo una relación en el año 2019. Sobre esos rumores también se ha pronunciado Sebastián Yatra, desmintiendo esa noticia que apuntaba a una reconciliación con Tini: "No, no, no, pero le tengo mucho cariño también".

Aitana disfruta de su soltería

Por su parte, la cantante catalana no se ha pronunciado sobre los rumores, algo que acostumbra a hacer. Pero sí ha hablado sobre como está afrontando su recién estrenada soltería, algo que nunca había hecho: "De mis amigas, siendo adolescente, era la que nunca estaba con nadie, pero cuando empecé con 17 años ya sin parar".