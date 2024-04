El debut de Lorena Morlote como celebrity destapa las miserias de Makoke

Las que fueran mejores amigas durante más de una década, han protagonizado este viernes un duro enfrentamiento en directo que devuelve a Telecinco su esencia televisiva.

Tras la inesperada vuelta a Telecinco que Terelu Campos protagonizó en el plató de ¡De viernes! llegaba el debut de la peluquera Lorena Morlote, que se reencontraba con su amiga Makoke tras su comentada participación en Supervivientes. La colaboradora de televisión está decepcionada con la que consideraba su amiga y la peluquera parece que no quiere retomar la relación.

El concurso de Lorena ha provocado una ruptura total con la ex mujer de Kiko Matamoros tras su acercamiento a Laura Matamoros en la isla y su falta de apoyo a la que fuera su amiga cuando se hablaba de ella en términos negativos.

La verdad de una amistad interesada

El cara a cara más esperado de las últimas semanas tenía lugar anoche en el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta, donde, lejos de acercar posturas, las dos se enfrentaron como nunca, en un intercambio de constantes reproches que iniciaba la peluquera de los famosos.

Lo de Lorena Morlote me parece surrealista… encima de fallar a su “amiga” @Makoke_ ahora le ataca con mentiras metiendo a terceras personas para hacerle daño #DeViernes pic.twitter.com/crbxkHa3fU — 𝑅❀𝒸ío - UNA ZORRA DE POSTAL Nebulossista (@mohedanismo) April 5, 2024

"Es la primera persona que, en mi vida, me llama traidora" afirmaba Lorena, dolida con todo lo que Makoke ha dicho en los platós, ante la réplica de ésta: "Se lo volvería a llamar, es una bien queda, me ha demostrado que no tiene principios, si quieres a una persona, te sale defenderla".

Un mensaje al que Lorena respondía advirtiendo: "Voy a defenderme porque has estado tres semanas hablando de mí", echándole en cara que no hubiera llamado a sus hijos desde que se marchó a Honduras, algo que le había prometido: "Me dijiste 'me ocupo de tus hijos' y no le has hecho ni una sola llamada desde que me fui, a dos niños que han estado sufriendo porque tú has estado insultando a su madre por los platós" explicaba la peluquera.

Lorena Morlote deja en shock a Makoke con un durísimo e inesperado reproche sobre su amistad con Kiko Matamoros https://t.co/MIRXQKEgFw — elnortepuro (@elnortepuroo) April 6, 2024

El enfrentamiento se encrudecía por momentos y salía a relucir también el famoso veto de Makoke hacia la actual pareja de Matamoros. Lorena dejaba claro que habló con él porque, tanto su amiga como su hija le pidieron no volver a coincidir allí con Marta López Álamo. Una nueva versión que aclaraba por fin la mentira de la colaboradora de Así es la vida , que siempre ha mantenido que no había vetado a nadie.