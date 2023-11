Crónicas Marcianas, de luto: fallece uno de sus personajes más populares

Ha muerto Ruddys Martínez, un ícono del transformismo en Puerto Rico, que dio lugar a las imitaciones de Carlos Latre y a algunas de las frases más recordadas del programa.

En los últimos días, Telecinco está anunciando el regreso de uno de sus programas más míticos. Se llamara El reencuentro y será una singular vuelta de Crónicas Marcianas, que contará con la presentación del titular de aquel espacio, Xavier Sardá.

Justo cuando se están ultimando los preparativos de este lanzamiento, los miembros de aquel show se han encontrado con una noticia luctuosa. Acaba de fallecer Ruddys Martínez, a quien en España mucha gente conoce como La Pantoja de Puerto Rico, sobrenombre con el que saltó a la fama gracias al popular programa de Telecinco.

La artista ha fallecido en su país natal, a los 62 años de edad, a causa de una complicación pulmonar derivada de su diabetes. Su estado era tan precario en el momento de ingresar en el hospital que Martínez escribió un emotivo texto en sus redes sociales: "Les escribo desde mi transición, mi corazón no aguantó tanto amor y desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco. Me van a recordar y en su corazón me tienen los que me quieren... como siempre les decía: ¡hay que cuidarse! Pondrán mi cuerpo para que se despidan de mí".

En realidad, La Pantoja de Puerto Rico fue descubierta, como tantos otros personajes curiosos de aquella época, por Javier Cárdenas, pero su popularidad le llegó a través de Crónicas Marcianas y, en especial, de las imitaciones que de ella realizaba Carlos Latre. Su mítico "Y eso..." quedará para la historia de la televisión.

En Puerto Rico, Ruddys Martínez fue considerada una estrella del transformismo que, además, protagonizó muchísimas campañas de sensibilidad social con las personas excluidas por motivos de índole sexual. Tanto es así que su trayectoria fue considerada de manera pública por la diputada puertorriqueña Mariana Nogales, del partido Movimiento Victoria Ciudadana, que impulsó una moción para alabar su carrera.