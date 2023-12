Lolita intenta ajustar cuentas con una empleada y le sale el tiro por la culata

Que la artista siempre ha presumido de ser una persona con genio y carácter no es ningún secreto. Lo que pasa es que a veces las cosas no salen como uno hubiera deseado al principio.

Que Lolita es una persona con genio y carácter no es ningún secreto y así lo ha demostrado a lo largo de todos los años que lleva en el candelero. Ahora en su nueva faceta como tertuliana (que se añade a las de cantante, actriz, presentadora y un largo etcétera) ha vuelto a dejar claro su temperamento.

Claro que no siempre es para bien y las cosas le salen como le gustaría. Ella misma lo dejó muy cristalino este lunes en la mesa de tertulia del TardeAR de Ana Rosa Quintana en el que colabora habitualmente.

Y es que Lolita Flores tuvo un pequeño incidente en el aeropuerto que terminó en accidente. Todo se destapó cuando su compañero de mesa Javier Sardá le preguntó y la artista confesó tener "una rodilla jodida" por un pequeño problema antes de coger un vuelo.

Lolita Flores tiene un incidente que acaba en accidente

La cosa se desmelenó porque la artista daba las gracias a todo el personal que le atendió menos a una persona. Según su relato le trataron "maravillosamente" pero hacía una excepción: "Menos a esa azafata que fue muy antipática, no sé cómo te llamas, pero te lo digo: ¡Antipática!".

Ese fue el principio del "desastre": "Le dije antipática, me choqué con el carro y me caí de boca". El resultado de la caída lo mostraba este lunes en directo, una rodilla muy inflamada, tanto que Ana Rosa Quintana no dudó en bromear con ella: "Es la joroba del dromedario de la Navidad".

Fuera el karma fuera cualquier otra cosa, el caso es que el particular ajuste de cuentas de Lolita Flores no solo le salió a ella por el tiro de la culata sino que no ayudó nada a Ana Rosa a mejorar sus datos en los audímetros. Así, este lunes TardeAR comenzó la semana a la baja con un 9.8% de cuota de pantalla delante de 823.000 espectadores, sus datos más bajos desde el pasado 27 de noviembre.

Paradojas de la vida, su competencia directa en la parrilla, el Y Ahora Sonsoles de Antena 3 hizo lo contrario y comenzó la semana subiendo, anotando este lunes un 12.1% y 1.033.000 frente al 11.3% y 1.002.000 del día anterior. No se puede olvidar tampoco que la semana anterior TardeAR culminó con el polémico apelativo que Kike Quintana dedicó a Sonsoles Ónega ante las risas de su tía Ana Rosa, llamando a la presentadora de Atresmedia "enanita planetaria".