Kiko Hernández se promociona atizando a la cantante latina de moda

El ex de 'Sálvame' sabe que los inicios en Latinoamérica no van a ser fáciles y reparte estopa para darse a conocer en los platós de Univisión.

Los excolaboradores de ‘Sálvame’ se encuentran en Miami, donde ya ha está casi todo preparado para el inicio de la grabación del nuevo programa que tiene como escenarios varios países de Latinoamérica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Y nada mejor que crear la expectación necesaria para la audiencia esté esperando como agua de mayo su aparición en la plataforma de streaming. Como los ex de ‘Sálvame’ no se andan con chiquitas si quieren un objetivo, en esta ocasión han apostado fuerte en sus apariciones como invitados en los diferentes programas de habla hispana en Miami, que tienen espacios-tertulias a estilo de lo que acaba de morir en España, donde se ha centrado la promoción del próximo programa, y han querido que se hable de lo que se va a cocer, ya sea para bien o para mal.

En este caso, Kiko Hernández lo ha apostado todo a un número en la ruleta promocional y no ha tenido mejor idea que atizarle sin piedad a una de las mujeres de moda en el planeta: Shakira.

El motivo no es otro que la cantante ha acudido con sus hijos al recibimiento de unos premios y el colaborador le ha dedicado unas palabras que no han pasado desapercibidas para nadie.

Muchos colaboradores ya habían pasado por el espacio ‘¡Siéntese quien pueda!’ en la cadena Univisión. El futuro marido de Fran Antón aún no se había estrenado en el programa, pero, sin duda, sus inicios en la televisión americana quedarán en el recuerdo.

El ex gran hermano ha demostrado con creces que no tiene pelos en la lengua y en Miami no iba a ser menos. El debate se iniciaba sobre la nueva vida que había iniciado la cantante colombiana en Estados Unidos, alejada de su ex, Gerard Piqué, y de todo lo que ha acontecido en nuestro país.

La impresionante casa con jardín y porche de Kiko Hernández, donde vive su amor con Fran Antón https://t.co/cxmLzdGmeU pic.twitter.com/m6mVYdQEge — Lecturas (@Lecturas) July 22, 2023

Además, en el programa emitían unas imágenes de la gala de los Premios Juventud que se acababa de celebrar en Puerto Rico, en la cual la de Barranquilla fue galardonada con distintos premios. Allí, la de ‘Monotonía’ ofreció uno de sus discursos más sinceros, al menos de los que se recuerden hasta la fecha, consiguiendo el aplauso del público allí presente. Además, subió al escenario acompañada por sus dos hijos, lo cual provocó alguna que otra polémica en este sentido.

“Me da igual que tengas cien mil fans, cuatrocientos mil fans, dos millones de fans... eso que estás haciendo no se puede hacer porque no das ejemplo a tus hijos, no das ejemplo a la sociedad”, cargaba duramente Kiko con relación al ejemplo hacia sus hijos.

Hernández quiso afear la exposición que está llevando a cabo la colombiana de sus hijos. Sin embargo, Chelo García-Cortés, que también se estrenaba en Miami, quiso salir en defensa de la cantante. Le expresó a su compañero que se trataba de lo mismo que hacía el padre de los hijos cuando lo llevaba a las fiestas del FC Barcelona.

Belén Esteban, que estuvo en el mismo plató unos días antes, también opinaba de la mujer de moda, aunque ella manifiesta que “yo estoy con Shakira totalmente. Si hubiese sido cantante, habría escrito una canción a cada uno de mis ex. Y a Jesulín, un álbum entero”.Kiko