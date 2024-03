Kiko Hernández estalla y amenaza con filtrar todos sus novios famosos del pasado

El ex colaborador de Sálvame reaparece en una entrevista en la que reconoce que ha tenido muchas parejas hombres y que lo ha mantenido en secreto por una razón, hasta ahora…

Uno de los colaboradores más queridos de Sálvame y el Deluxe, pero también uno de los más polémicos, Kiko Hernández, ha concedido una entrevista después de meses de silencio y lo ha hecho en la revista de temática gay Shangay.

El colaborador televisivo madrileño es portada de la citada publicación y ha posado junto a su marido Fran Antón, tras su reciente boda, algo que no es habitual porque Kiko siempre ha sido un firme defensor de su intimidad.

Aunque, con su regreso ahora a los medios con esta entrevista, todo parece haber cambiado y el ex de los programas de La Fábrica de la Tele se ha ido de la lengua y no sólo ha hablado de sus asuntos amorosos sino que también ha ‘amenazado’ con tirar de la manta y contar el motivo por el que había llevado en secreto sus relaciones con otros hombres.

Hernández lo tiene claro y ataca firmemente a quienes cuestionan que salga ahora del armario:

“A la gente que se meta porque salgo ahora en el Shangay, mira, cada uno sale del armario cuando le sale de los huevos, ¿vale? No hay nada definido, ni escrito, o si no que me lo enseñen estos profetas, que ahora saben de todo, y están «oh, no, es que tienes que ayudar»; a esos profetas les reto a que me digan en qué artículo de la Constitución viene ‘tienes que salir justo a los 42, a los 21…’. Cada uno sale cuando le sale de los cojones. ¡El que quiera salir; el que no quiera salir que no salga! Yo he salido cuando me ha dado la gana. Como si hubiera querido estar dentro toda mi puta vida”.

Kiko Hernández: lo que oculta

En un momento de la entrevista, el famoso colaborador televisivo reconoce que ha ocultado a sus anteriores novios y deja la puerta abierta a contarlo: “Pues… a alguno lo ocultaba porque alguno era más conocido que yo”. La revista expresa las dudas sobre este asunto que tiene Kiko.

Kiko Hernández, en la mencionada revista, también reconoce que ya está recibiendo críticas por su entrevista: “¡Sé que lo van a hacer porque hoy, por ejemplo, si abro mi Twitter, tengo más de cien comentarios metiéndose conmigo, pero a los haters que les vayan dando por donde amargan los pepinos, porque me la suda. A mí, los haters no me preocupan, son gente anónima que no da la cara. Por la calle a mí no me dicen las burradas que dicen en las redes sociales. Primero, porque no tienen huevos, no se atreven. Si abres los perfiles de uno que te llama feo, es un tío bizco, con el ojo p’acá, mellado, sin dientes y dices ‘¡mira que tienes cojones!’. Pero también tengo que decir que va en mi sueldo. Si yo he sido un hijo de puta veinticinco años en la tele, cómo me van a decir ahora ‘¡ay qué bonito, qué guapo eres!’. Pues no. Cada uno recibe también”.

Y, por último, habla con resentimiento de las veces que en su programa, Sálvame, han tratado de difundir que era gay:

En Sálvame han querido sacarme a hostias del armario quinientas mil veces. Y no lo han hecho, lo hice cuando me dio la gana a mí. Me subí al púlpito y cuando quedaba una semana para que acabara el programa –y podía haberme ido sin haberlo hecho– lo dije porque era cuando me salía a mí el contarlo”.