Kiko Hernández pulveriza a uno de los concursantes del nuevo reality de Mediaset

Apenas si acaba de empezar y ya le han puesto en la "lista negra" del nuevo GH Dúo de Telecinco. El veterano ex de Sálvame ha salido de su retiro solo para hundirle el concurso...

En una jornada de estrenos discretos en horario de máxima audiencia como la de este jueves, GH Dúo comenzó su andadura en Telecinco no tan mal como el Bake Off: Famosos al Horno de La 1 de TVE pero no tan bien como la nueva serie de Antena 3 Entre Tierras.

Su 12.7% de cuota de pantalla y 931.000 espectadores le valió para hacerse con la medalla de plata en una jornada en la que ninguno de los debuts destacó especialmente.

Claro que para mal comienzo el de uno de los concursantes del nuevo reality de famosos de Mediaset, Efrén Reyero, que concursa en pareja con Marta López.

Así como ella recibió el inestimable apoyo en redes sociales de todo un peso pesado en este mundo de telerrealidad como es su amigo y veterano colaborador televisivo Kiko Hernández, al ex de Mujeres y hombres y viceversa le pasó todo lo contrario.

Kiko Hernández lanza todo su apoyo a Marta López

Porque Hernández, en un discreto segundo plano mediático desde que finalizó Sálvame tras 14 años en antena (y Sálvese Quien Pueda de Netflix al margen) salió de su retiro parcial para animar a su íntima Marta López, sí, pero para poner en su lista negra a Reyero desde casi antes de empezar a concursar.

"Mucha suerte amiga, seguro que llegarás lejos. Te quiero", fueron sus primeras palabras para su íntima desde hace décadas. Sin embargo, a su compañero de concurso no solo no le deseó suerte sino que animó a su tropa de seguidores en redes sociales a movilizarse para ponerle de patitas en la calle cuanto antes.

Compartiendo una foto del dúo López-Reyero, Kiko dejó muy claro a sus fans lo que quiere que suceda en las próximas semanas de GH: "En esta fotografía sobra el acoplado de Efrén. Pena que no concurse sola. Efrén a la calle ya". Teniendo en cuenta que solo en su perfil de Instagram cuenta con más de un millón de seguidores la cosa no pinta bien para el extronista.