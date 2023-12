La venganza de Bárbara Rey a María Teresa Campos y sus hijas

La de Totana supo golpear al clan donde más le duele después de no haber perdonado que en el programa de la malagueña acusaran a la vedette de ingerir barbitúricos

Ángel Cristo Jr no tiene pelos en la lengua. Ni miedo. Y está dispuesto a contar la verdad de lo sucedido en su vida y con su entorno. El programa De Viernes este pasado fin de semana daba voz al hijo de Bárbara Rey y se dirigía directamente a Carmen Borrego. No entiende cómo la menor de Las Campos, Carmen, defiende tanto a su madre. Bárbara Rey le ganó en los tribunales a María Teresa Campos y Terelu y después le metió el gol más duro. Y por la esquina donde más duele, la del amor y la humillación. Teresa Campos tuvo que ver como su ex novio paseaba a principios del año 2022 con Bárbara Rey por su tierra natal, Málaga.



En aquel momento, Edmundo Arrocet pasaba la Navidad en la casa de un amigo en La Caleta de Vélez-Malaga. A cuerpo de rey el chileno. El día 30 de diciembre de 2021, Bárbara Rey llama al cómico chileno y le comenta que por qué no se va a Marbella con ella y planean unas fotos que publicará una de las revistas de los miércoles. Así fue. Esas fotografías fueron publicadas por la revista Semana. La historia de lo que vivimos los periodistas coincide cien por cien con el testimonio del hermano de Sofía Cristo.

Edmundo se desplaza y pasa la Nochevieja con Bárbara Rey. Bigote Arrocet viaja a Marbella con un coche prestado de una amiga. Se pasean con fotógrafos avisados y se produce el daño a Teresa Campos y sus hijas que se pretendía. Por partida doble. Por el paseo y por ser la ciudad de la desaparecida comunicadora.

Mal rollo desde 2005

Este mal rollo entre la malagueña y la murciana de Totana comienza en 2005. En aquel momento Teresa Campos presenta el programa Cada Día en Antena 3. Los colaboradores de Teresa Campos aseguran que Bárbara Rey ingresa en un hospital por intoxicación abusiva de barbitúricos. En aquella tertulia se encuentra Josemi Rodriguez Sieiro.

Bárbara Rey acude a la competencia, al programa Salsa Rosa, presentado por Santi Acosta. La vedette vierte duras palabras hacía Teresa Campos. “Prepotente, soberbia, manipuladora, incoherente y orgullosa”. Así se despachó la vedette. Teresa Campos y su hija Terelu la demandan por intromisión ilegítima en su honor. Fue un año después. En 2007. Teresa Campos solicita 300 mil euros. Y Terelu, otros 300. Los juzgados de Primera Instancia desestiman la petición de la malagueña y su hija. El Tribunal Supremo ratifica instancias anteriores. Gana Bárbara Rey y pierde Teresa Campos.

A ver, que Bárbara Rey ya cantaba esto en su momento… Qué esperábamos que hiciera? 😂 #DeViernes pic.twitter.com/7t9eW63CIA — Laura 🇪🇺 (@Laulala18) December 8, 2023

La de Totana no lo olvidó. Y se la juró. Y lo consiguió hace dos años. La justicia le había dado la razón. Ahora quería hacer daño en lo que más pudiera dolor. Y lo consiguió. Y fue con Edmundo una vez que la abandonó en Madrid. Así actúo Bárbara Rey con Teresa Campos. Carmen Borrego es señora de piel piel para sus cosas u olvidadiza para lo que desea. O quizás desconocía gran parte de la historia de su madre con Bárbara porque estaba en otros asuntos. Maldita hemeroteca, que vuelve a traer en el centro de la diana a Carmen Borrego. Ella lo sabe hacer como Bárbara Rey, saca rédito.