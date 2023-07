Belén Esteban deja claro a Carlota Corredera a qué partido no hay que votar

En ausencia de Sálvame, la colaboradora ha mostrado su opinión respecto a las inminentes elecciones generales en una entrevista con la que se ha inaugurado el programa "Superlativas".

Hoy era día de estreno para Carlota Corredera. Después de su abrupta salida de Sálvame, llegó la desaparición de un programa que durante 14 años ha acompañado las tardes de millones de españoles. Con ese panorama, la periodista gallega ha tenido que abrir nuevas vías de comunicación y hoy mismo ha estrenado Superlativas, un vídeopodcast en el que hablará con mujeres con absoluta libertad.

Y para inaugurar el programa pocas más apropiadas que Belén Esteban, con la que Corredera compartió, además de amistad, miles de minutos televisivos. La denominada princesa del pueblo no ha defraudado en esta primera intervención en el programa de su amiga y ha dejado alguna que otra joyita.

Por ejemplo, una que ha tenido que ver estrictamente con el mundo político. Para la historia de la televisión quedaron aquellas pugnas monumentales protagonizadas por Belén Esteban y el ahora desaparecido Jorge Javier Vázquez en las que una y otra se tiraban los trastos a la cabeza cuando tocaba hablar de partidos políticos. Una y otro parecían estar en las antípodas ideológicas y no se privaron de llevar esta rivalidad a la pequeña pantalla.

Sin embargo, Vázquez estará un poco más contento si es que ha visto la intervención "política" que ha tenido Belén Esteban en el videopodcast de Carlota Corredera. En ella, la colaboradora no ha desvelado el partido al que votará en las inminentes elecciones del 23 de julio, pero sí que ha dejado claro cuál es al que no votará.

Belén Esteban no recomienda votar a Vox

"Yo hay partidos que no estoy nada de acuerdo con ellos", ha reconocido Belén Esteban. "Creo que en vez de para adelante, vamos para atrás. Creo que con lo que voy a decir, toda España va a saber a qué partido me refiero, pero tengo muchos amigos, gente muy cercano, que han luchado mucho por tener unos derechos, yo lo que no voy a hacer es a ellos, que han sufrido tanto, meter a un partido político, a medias con otro, que pueda gobernar y, en vez de ir para adelante, ir para atrás". Verde y con asas, ¿no?

Además, Belén Esteban opinó sobre el final de Sálvame y reconocido estar necesitando ayuda profesional para superar un trauma como este. "Sálvame ha sido el programa de mi vida y creo que va a ser muy difícil encontrar un programa como Sálvame. Pero yo tengo una tranquilidad desde el 23 de junio…porque el último mes lo pasé muy mal. Era mucho estrés, veía al equipo…y ahora estoy muy bien, sinceramente te lo digo". "No lo voy a ocultar, estoy yendo a un psicólogo para que me ayude con mis emociones. Soy una tía muy emocional, soy diabética y este mes lo he pasado muy mal. Así que quiero descansar un poco", reconoció la colaboradora.