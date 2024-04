El dardo de Alba Carrillo a Ana Boyer tras alzarse ganadora de Bake Off

La modelo no ha dejado pasar la ocasión de generar polémica tras finalizar el concurso, poniendo en duda la estrategia de su compañera en el programa de TVE en el que colabora.

El reciente desenlace de Bake Off: famosos al horno, el concurso de repostería de TVE ha generado más que dulces postres con su desenlace. Ana Boyer, una de las favoritas desde el principio, se alzaba con el título de ganadora en la final del programa. Un resultado que no ha sido bien recibido por todo el mundo.

Ayer sábado, Alba Carrillo, colaboradora en D Corazón, utilizaba su espacio en la mañana de TVE para destapar la estrategia que ella cree que ha seguido la hija de Isabel Preysler para ganar la final del concurso donde también participaban Terelu Campos y Rocío Carrasco.

Descontenta con el resultado

El desenlace del reality no ha hecho más que añadir leña al fuego a una relación que nunca superó sus diferencias en plató, pues la convivencia entre Alba y Ana no ha demostrado ninguna complicidad durante el desarrollo del programa.

Una enemistad que viene de antes, pues ambas se conocían con anterioridad, ya que recordemos que la pareja de Alba fue el tenista Feliciano López, quien es íntimo amigo de Fernando Verdasco, marido de Ana Boyer y padre de sus hijos.

Tras un repaso de los mejores acontecimientos del concurso, Anne Igartiburu, presentadora de D Corazón, comentaba durante la emisión del programa la participación de la influencer y el esfuerzo realizado, aunque fue la primera eliminada de la final, quedando cuarta en la clasificación: "Bueno, has sudado el delantal, ¿eh, querida?".

A lo que Carrillo respondía contundente: "Todos. Nuestras familias, también. Las personas que nos han apoyado. Esto al final lo hacemos todos”. Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Y es que Alba no dudó en lanzar dardos hacia la ganadora: "Aunque nuestras familias no sean la Preysler y todo eso, que eso siempre es un empujón, no nos vamos a engañar", sentencia bairónica.

Un mensaje que hace referencia a la ayuda que la hija de Miguel Boyer habría tenido practicando junto a su hermana Tamara Falcó, quien fue ganadora de MasterChef Celebrity y ostenta el título de chef por Le Cordon Bleu.