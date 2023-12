Bertín Osborne sus planes para Nochevieja, a la espera del nacimiento de su hijo

Mientras que Gabriela Guillén se prepara para dar a luz al hijo que tendrá en común con Bertín, el cantante tiene otros planes para despedir este 2023.

Para muchas personas, la Navidad supone un momento para estar junto a sus familiares y disfrutar junto a pequeños, medianos y mayores. Unas fechas además todavía más especiales si estás a punto de ser padre o madre, algo que les va a suceder a Bertín Osborne y Gabriela Guillén dentro de muy poco. Porque la paraguaya sale de cuentas hoy mismo, el último día de 2023.

No sabemos si el bebé de Gabriela y Bertín Osborne será el último del 2023 o el primero del 2024, pero si sabemos como pasarán las fiestas los futuros papás. Ha sido en el programa "Fiesta" donde el periodista Aurelio Manzano ha desvelado la manera en la que Bertín Osborne dará la bienvenida al nuevo año.

Bertín se olvida de Gabriela Guillén por Nochevieja

Para despedirse de este año, que tantas y tantas polémicas le ha traído, Bertín ha decidido rodearse de todos lo que más le quieren: "Los hijos de Bertín ya están en Sevilla porque, como cada año, van a celebrar la Nochevieja en la finca familiar de allí". Esta noticia no es sorpresa, ya que hace una semana Bertín ya se reunía con sus hijas Alejandra, Eugenia y Claudia para celebrar la Navidad.

A quien Bertín no ha incluido en sus planes de Nochevieja ha sido a Gabriela Guillén, quien ya está más que preparada para darle la bienvenida al hijo que tendrá en común con el presentador. Hay que recordar, que la cordial relación que mantenían ambos se rompió hace meses cuando Bertín Osborne le pidió una prueba de paternidad a Gabriela Guillén.

Desde entonces, los futuros padres se han dedicado a lanzarse pullas a través de los medios de comunicación e incluso de las redes sociales, tal y como hemos comprobado con las últimas publicaciones de Gabriela Guillén. Porque la futura mamá ha compartido dos publicaciones con varios mensajes subliminales.

En la primera publicación, la paraguaya ha mostrado tres carteles donde se podía leer las palabras "criticar, juzgar y ayudar". Delante de las dos primeras palabras había dos filas con mucha gente, mientras que en la tercera no había nadie situado. En la segunda publicación, Gabriela ha compartido una imagen con dos personas, una está hablando y disparando una flecha con su boca, una flecha que termina clavada en el pecho de la otra persona.

Pero la paraguaya no se ha quedado ahí, ha acompañado la imagen de una dura reflexión: "Las palabras matan... Si la gente supiera que palabras equivocadas destruyen sueños, destruyen relaciones, destruyen autoestima, tendrían un filtro en la garganta. Si no eres capaz de alabar, de engrandecer, de admirar, de amar... Quédate con tu boca cerrada". Unas palabras que podrían estar dirigidas al padre de su bebé, quien no le ha mostrado ningún tipo de apoyo durante estas últimas semanas de embarazo.