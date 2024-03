TVE despide a una colaboradora por culpa de Muñoz Escassi y La 1 toca fondo

No hay manera. Ni las lágrimas de Lydia Lozano, ni sus rifirrafes con Norma Duval por llamarla "paquetillo" y luego reconciliarse con ella, ni siquiera la expulsión de una bailarina "por culpa" de Álvaro Muñoz Escasi... No hay manera de levantar el Baila como Puedas de La 1 de TVE que este lunes, una semana más, volvió a llevarse el farolillo en los audímetros.

La cadena pública fue la menos vista de la noche con un 5.8% de cuota de pantalla y 481.000 espectadores, por detrás de La Sexta con El Taquillazo: Midway (7% y 580.000), de Cuatro con Martínez y Hermanos (7.1% y 664.000), Antena 3 con Hermanos (14.2% y 1.003.000) y Telecinco con Mental Masters (11.5% y 1.145.000).

Todo en la tercera entrega del talent danzarín, que se tornó en drama con la expulsion de Anna, pareja de baile de Álvaro Muñoz Escassi, que quedó fuera del programa entre lágrimas tras el "te quiero" del jinete.

Los jueces Beatriz Luengo, Rafa Méndez, Norma Duval y Yolanda Ramos criticaron la coreografía que había propuesto la joven porque facilitó que el famoso “se perdiera” y no se luciera, dentro de sus dificultades. De poco valió que el jinete intentara salvarla echándose la culpa por no tener ritmo y bailar con dos pies izquierdos.

