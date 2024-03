Meghan Markle lanza una nueva marca: American Riviera Orchard

Para Meghan Markle, este nuevo emprendimiento representa un retorno a sus raíces empresariales después de haber cerrado su marca anterior, The Tig, antes de su matrimonio con el príncipe Harry.

American Riviera Orchard promete ofrecer una amplia gama de productos, desde libros de cocina hasta artículos para el hogar y conservas, que reflejan los intereses y la estética de Meghan.

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha vuelto a los titulares con el anuncio discreto pero intrigante de su nueva empresa de estilo de vida: American Riviera Orchard.

Después de una pausa de cuatro años en las redes sociales, Meghan hizo su regreso triunfal a Instagram, revelando su nueva marca en una serie de publicaciones crípticas que han dejado a los observadores reales y a sus seguidores especulando sobre qué esperar de esta nueva empresa.

El anuncio se realizó a través de nueve publicaciones en Instagram, que presentaban el logotipo dorado y el escudo distintivo de American Riviera Orchard.

En cuestión de horas, la cuenta atrajo a más de 377.000 seguidores, evidenciando el gran interés que suscita la incursión de Meghan en el mundo empresarial una vez más. Especulaciones reales sugieren que el propio logotipo podría estar basado en la caligrafía personal de la duquesa, agregando un toque personal a su nueva aventura.

La solicitud de registro de marca revela una amplia gama de productos que se espera que estén disponibles bajo la marca American Riviera Orchard. Desde libros de cocina hasta vajillas, pasando por productos para el hogar y conservas, la marca abarcará varios aspectos del estilo de vida cotidiano.

Se destacan elementos como jaleas, mermeladas y mantequillas de nueces, junto con tarjeteros para la mesa, que se especifica claramente que "no son de metales preciosos".

Este lanzamiento marca un regreso significativo para Meghan, quien anteriormente cerró su marca de estilo de vida, The Tig, tras su compromiso con el príncipe Harry. Desde entonces, ha estado involucrada en diversos proyectos mediáticos, muchos de los cuales han resonado especialmente con las audiencias femeninas.

Aunque se ha generado un gran revuelo en torno al anuncio de la nueva marca, hay pocos detalles concretos disponibles hasta el momento.

La cuenta de Instagram de American Riviera Orchard ofrece un breve video que muestra a Meghan ocupada en la cocina, arreglando flores y otros aspectos de su estilo de vida. Además, el sitio web invita a los interesados a registrarse en una lista de espera para obtener más información.

La especulación sobre el futuro de la marca no se ha hecho esperar. Se ha sugerido que Meghan podría seguir los pasos de figuras como Martha Stewart o Gwyneth Paltrow, construyendo un imperio de productos que abarque diversos aspectos del estilo de vida moderno.

Este movimiento hacia la venta de productos físicos marca un cambio notable en la trayectoria profesional de Meghan, quien hasta ahora se había centrado principalmente en proyectos mediáticos.

La incursión de Meghan en el mundo del estilo de vida no es algo nuevo. Antes de su matrimonio con el príncipe Harry, ella gestionaba The Tig, un popular sitio web de estilo de vida que ofrecía desde recetas hasta consejos de viaje. La estética de American Riviera Orchard, con su paleta de colores dorados y crema, marca un cambio visual notable en comparación con la simplicidad de The Tig.

