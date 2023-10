Pepe Rodríguez "traiciona" a TVE en Telecinco y rompe a llorar delante de Sobera

El cocinero más famoso de la cadena pública y de MasterChef cambió La Uno por la de Mediaset y protagonizó momentos poco habituales que dejaron a los espectadores fuera de juego.

Televisivamente conocido por el gran público por su ya veterana labor como jurado de MasterChef en TVE este miércoles el cocinero Pepe Rodríguez hizo una excepción "traicionando" a La Uno para aparecer como protagonista de El Musical de tu Vida de Telecinco.

El formato que Mediaset promociona como el programa "con más emociones de la televisión" centró su última entrega en Rodríguez y comenzó por todo lo alto con una sorpresa muy especial: Muchos de sus grandes amigos y algunos de los mejores chefs del país le mandaban unos vídeos cargados de mucho cariño.

Pepe Rodríguez no puede contener la emoción con los mensajes de amigos y compañeros

Para Pepe todos estos mensajes significaron mucho, tanto que con lágrimas en los ojos y con un pañuelo en la mano, mostraba ante el presentador Carlos Sobera lo emocionado que estaba por tantas palabras de admiración y cariño.

No fue el único momento emotivo de la noche porque su mujer, Mariví, también quiso sorprender al cocinero y ambos contaron cómo fueron sus inicios, dónde se conocieron y si hubo flechazo o fue algo que surgió poco a poco.



Ante la pregunta de Sobera de si su mujer había sido un apoyo importante, el invitado se mostró tajante: "Claro que sí, si no hubiese sido imposible". Para el cocinero, es algo que valora mucho: "Cuando día a día ves a otras parejas cercanas de amigos, que uno se queja de una cosa, la otra le obliga hacer esto y tal, no lo entiendo". Eso sí, confesó que su mujer le echa las broncas propias de cualquier matrimonio, pero son mínimas.

Pepe Rodríguez habla de su mujer: "Mariví ha sacrificado muchas cosas porque yo estuviera en la cocina"



Según su versión es su esposa la que "se lo carga todo ella": "Es más, sacrifica muchas cosas suyas porque yo haya estado siempre en la cocina y en la televisión". Además afirma como el trabaja 7 días a la semana es muy complicado compatibilizarlo con la familia. Por eso para el matrimonio, ahora lo emocionante es cenar tranquilamente y tomarse una copa de vino un lunes cualquiera.

Muchas emociones, mucho amor, muchas lágrimas... pero no tantos espectadores para Pepe Rodríguez como los que suele cosechar en MasterChef de TVE. De hecho, este miércoles El Musical de Tu Vida le dio a Telecinco un 7.8% de cuota de pantalla y 667.000 espectadores, sus cifras más bajas desde que empezó su aventura en la parrilla de Mediaset. Mientras tanto, Antena 3 lideró con The Floor y datos de 11.4% y 958.000.