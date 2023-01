Jorge Brazález y Jorge Blanco se desnudan entre sartenes en 'El Desafío'

El entrenador y el cocinero se enfrentaron al desafío de chefs al desnudo, en el que lo único que tenían para cubrir su cuerpo eran unas sartenes.

La tercera temporada de 'El Desafío', que comenzó el viernes con un gran éxito de audiencia, ha llegado cargado de momentos que van a ser muy difíciles de olvidar. Uno de ellos es el protagonizado por Jorge Blanco, entrenador personal de celebrities, y el chef Jorge Brazález. Los dos nos hicieron disfrutar de un número cómico desnudos completamente que nadie imaginaba y que se ha vuelto viral en redes sociales.

¡Desnudos y con una sartén! @82Spaniard y Jorge Brazález se convierten en el dúo cómico “Les Hommes à Poêles” #ElDesafíoEstreno pic.twitter.com/tWU4DlgPAp — El Desafío (@eldesafioA3) January 13, 2023

Los concursantes tenían que interpretar un show en el que lo único que tenían que hacer era cubrir sus partes más íntimas con sartenes. Parece fácil, pero lo cierto es que no lo es. Y si no que se lo digan al chef, que le vimos muy pudoroso a la hora de que se le pudiera ver lo más mínimo y se movía con cautela para evitar tener un contratiempo.

Aun así, durante los ensayos el chef se mostraba de lo más entusiasmado y demostraba todo su sentido del humor junto al nuevo concursante, que cuando descubría el vestuario se echaba las manos a la cabeza: "Rengo el culo muy grande", decía el entrenador.

Nuestros concursantes siguen celebrando el estreno de la tercera temporada de El Desafío 😂 #ElDesafíoEstreno pic.twitter.com/j7I5o99Az6 — El Desafío (@eldesafioA3) January 13, 2023

Un número que causo auténtico furor entre los concursantes, sobre todo en Mariló Montero, que gritaba "¡qué alegría!" cuando veía a sus dos compañeros salir completamente desnudos en el plató y tapándose sus partes con dos sartenes.