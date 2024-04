Carmen Borrego, la mujer que nunca llora, ya deja frio al público

El caché de Carmen Borrego en De Viernes fue inferior al de Terelu de la semana pasada. Normal. Tendría que haber pagado ella por su blanqueamiento de persona. La audiencia la abandonó

Anoche las dos hijas de Teresa Campos fueron devoradas por Manel Fuentes con Tu Cara Me Suena. Y no necesitó aderezo. Masticadas. Devoradas. El programa de Antena 3 regresó con un 24 de share de audiencia. Las Campos en el programa De Viernes, un 10,7 de audiencia. La diferencia es notable. Sobresaliente. Carmen Borrego no aportó nada a la prensa del corazón anoche. Ni al público. Fue más de lo mismo. En todo. El mismo discurso de los últimos diez días. Y con la actitud más dictatorial "se habla de lo que yo diga". Anoche había expectativas de una entrevista con lo no contado. No. Fue un recordatorio a todo. La semana pasada Terelu Campos cobró 40.000 por su entrevista. Más merecido que lo que ayer hicieron las dos hermanas. Las tacañonas del Un, Dos, Tres, Responda otra vez hubiesen aportado más luz al porqué del distanciamiento entre madre e hijo. Sencillo. En la custodia está el origen.



Carmen Borrego anoche actuó como cuando se halla en su cortijo de Así es la Vida en el programa que presenta César Muñoz. La hija menor de Teresa Campos ordenó no contestar a nada de su exmarido Francisco Almoguera. Ni divorcio ni custodia. Ahí reside todo. Saldrá. Doña Carmen Borrego aseveraba cual fiscal de otra época que el padre de sus hijos es una persona anónima. El miércoles con la portada de la revista Lecturas no lo era. La revista que dirige Luis Pliego señalaba directamente al técnico de RNE del distanciamiento de madre e hijo. En estilo indirecto. Anoche la hermana de Terelu Campos se sacó de la chistera a una tercera persona. No era un conejo. Ella no es Tamariz. Hipnotiza. Anoche no era ni su exmarido ni Paola. Al final será mi tía consorte doña Paca la responsable. El caché de Carmen Borrego de anoche fue inferior al de Terelu de la semana pasada. Normal. Tendría que haber pagado ella por su blanqueamiento de persona.

Hincando el diente

La periodista Ángela Portero intentó hincar el diente. En dos ocasiones. La nueva buena madre" decidió no entrar. Se lo concedió el programa directamente. Productora Mandarina. El dato es el dato. Un 10,4 de share. Anoche faltó alguna intervención de Adriano Silva. El único que podía azotar. Ya lo hizo con Cándido Conde-Pumpido. Quizás no le dejaron hablar. Fueron más interesante las intervenciones de parte de José Antonio León, uno de los maejores reporteros que ha existido en la televisión del corazón. Otrora. Este es otro papel. Anoche no se hallaba ningún Antonio Montero en el plató. El hombre que es libre después de informado de la historia de Carmen Borrego. Y sin miedo. No es palmero. Ni rinde pleitesía. De rodillas se pone ante su único Dios.

Ana Illas, pareja de Ángel Cristo, cara a cara con Carmen Borrego.



🪩 #DeViernes ✨📺

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/lXf0qJZ3aW — De viernes (@deviernestv) April 12, 2024

Anoche Carmen Borrego se rió del público. De su hijo. Y de la productora. Y no lloró. Nunca. Ni con su hijo. Ni con su madre. Ni con nadie. Es una mujer fuerte. Muy fuerte. Terelu se derrumbó. La diferencia entre una y otra. El alma. Se tiene o no se tiene. Esta semana Carmen Borrego buscará el encuentro con su hijo en el pasillo. Es dinero. No sentimiento. La otra verdad de Terelu Campos es que este miércoles escribía o le escribían en su blog de Lecturas que esperaba que su sobrino no hablase más de ella. Dicho y hecho. Ella lo ha hecho. Por dinero. Una cosa es la apariencia y otra es la realidad.