La drástica decisión que toma Isabel Pantoja y que Isa Pantoja no se cree

La tonadillera habría tomado una dura decisión respecto a su muerte que su hija no quiere creerse ante lo drástica que sería.

A pesar de lo feliz que debe estar Isa Pantoja tras su boda con Asraf Beno hace tan solo unos días, la felicidad de la hija de Isabel Pantoja se ha visto empañada por una dura decisión que habría tomado su propia madre. Porque el fuerte distanciamiento que hay entre la tonadillera y sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, ha provocado que las últimas voluntades de Isabel Pantoja cambien drásticamente.

Esta drástica decisión que tomaba Isabel Pantoja a mediados del mes de julio ha llegado tras todos los desencuentros que ha tenido con sus hijos, especialmente el último que tuvo con Kiko Rivera, la nula relación que mantiene con ambos y todas las polémicas que está viviendo su entorno.

Isabel Pantoja no quiere a nadie en su funeral

Según informa Beatriz Cortázar en "Y ahora Sonsoles", la tonadillera tiene claras sus últimas voluntades, el tipo de funeral que quiere, si quiere un mausoleo y quienes podrán acudir tras su fallecimiento. Isabel Pantoja ha informado a su entorno de que no quiere que nadie acuda a su velatorio, al tanatorio, al funeral, ni nada. Una dura decisión que ha tomado tras todos los desencuentros con sus hijos Isa Pantoja y Kiko Rivera.

Sobre esta decisión ha hablado Isa Pantoja, aunque no lo hizo en su regreso al plató de "Vamos a ver", sino ante los micrófonos de Europa Press. La hija de la tonadillera no termina de creerse estas informaciones: "A ver, yo no creo que haya dicho eso, yo creo que ahora cómo están las cosas, con tanta guerra y tanta muerte... Hablar de esas cosas, de un supuesto, me parece un poco feo. Un poco dramático con la situación que se está viviendo en el mundo, vaya".

Además, la hija de la tonadillera explicaba que ella prefería quedarse con las cosas positivas: "Lo que creo es que hay que pensar en la vida, y no en las cosas negativas, y que al final la edad no tiene que ver, desgraciadamente como estamos pudiendo ver, para morir. Eso no tiene edad y me puede pasar a mi ahora mismo, entonces no me gusta hablar de estas cosas".

Isa Pantoja manda un recado a quienes no fueron a su boda

Isa también aprovechó para hablar de su reciente boda, a la que de su familia solo asistió su prima Anabel, aunque ella tiene claro que "siempre hay sitio para todo el mundo, y quien ha querido estar ha estado, no pasa nada". Además, también tuvo buenas palabras para su prima y el discurso que esta pronunció en su boda: "Fue muy significativo para mí, por todo lo que dijo, y me gustó mucho".