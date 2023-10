El motivo por el que los novios cenaron solos en la boda de Isa Pantoja y Asraf

Puede que no hubiera muchos familiares de la novia en la lista de invitados pero sí muchos periodistas del corazón en activo y eso es oro puro para los espectadores fanáticos del tema.

Tras la polémica boda de fin de semana de puente de Isa Pantoja y Asraf Beno este lunes todos los programas se volcaron en detalles sobre el magno y controvertido evento. Sobre todo porque familiares de la novia habría pocos pero compañeros periodistas del corazón había muchos y este lunes todos estaban en sus puestos de trabajo para dar los detalles.

Si Alexia Rivas y Marisa Martín Blazquez lo hicieron desde Vamos a Ver, horas después Carmen Borrego hizo lo propio en Así es la Vida y llegó donde no lo hicieron sus compañeras.

La hija de María Teresa Campos contó con cariño que fue una boda "muy bonita" y que vio a Isa "muy contenta y le llamó la atención la especial sintonía que mostraba con la familia de Asraf: "Se decía que no estaban conformes y yo la vi súper unida".

No solo a su familia política, también "al mundo árabe" y es que pronunció unas palabras en el idioma de su ya marido: "Alucinamos".

Dos detalles de la boda de Isa Pantoja y Asraf que llamaron la atención de Carmen Borrego

Pero también dijo unas palabras en castellano que Borrego interpretó relacionadas con la ausencia de Isabel Pantoja: "El mensaje de Isa pedía que nos dedicáramos a disfrutar y no a hablar de cosas que ese día no se tenían que hablar. Creo que era una clara alusión a la ausencia de su madre".

Pero, además, llamó la atención que los novios no tuvieron mesa nupcial con sus familiares, como suele ser lo habitual en las bodas, cenaron solos y Carmen explicó el motivo: "Él me dijo que habían hablado mucho de cómo ellos no querían que se viera tanta ausencia de la familia de Isa si se sentaban con los padres y los hermanos de Asraf".

Detalles que los espectadores de Así es la Vida agradecieron mucho y que elevaron a Telecinco en los audímetros al 9.7% de cuota de pantalla y los 953.0000 espectadores, sus mejores registros desde hace más de un mes.