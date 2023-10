Isa Pantoja habla de la insólita "presencia" de su tío Agustín en su boda

Con la ausencia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera confirmada y asumida desde hacía más de un mes, muy poca gente podría haberse esperado lo del familiar más "odiado" de la novia...

Hace tan solo una semana, Isa Pantoja y Asraf Beno se daban el Sí, quiero en Sevilla rodeados de todos los seres queridos que no quisieron perderse el enlace matrimonial. Sin embargo, fueron varias las ausencias que hubo de las que se ha hablado a lo largo de esta semana: la de Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Además, la colaboradora tuvo que "echar" a una persona de la fiesta, su amiga Aneth.

Este viernes, Isa reapareció en el plató de Vamos a ver de Telecinco en el que colabora habitualmente y habló por primera vez sobre todas estas polémicas del día más importante de su vida. Sin pelos en la lengua sentenció que "me quedo con lo bueno", dejando entrever que todo lo demás carece de interés.

La joven desveló que en el momento en el que se estaba preparado para la ceremonia echó de menos a su madre y a su hermano: "Cuando me estaba vistiendo, en ese momento me acordé de mi madre y de mi hermano" y aseguraba que prefirió quedarse con todo lo bueno y no acordarte de lo malo.

En cuanto a los problemas de salud que tuvo su madre, Isa explicó que "no sabía nada" y que se enteró por su compañero Antonio Rossi cuando contó que había tenido varias pruebas médicas en un hospital de Córdoba.

Isa Pi aclaró que "no tengo comunicación porque yo hace tiempo no puedo, no porque no quiera y sé lo que quieren que sepamos, no es nada grave, durmió en casa de un amigo y ya está". "Yo creo que sí se acuerdan, pero tampoco pido que me envíen un mensaje", contestó cuando le preguntaban por las ausencias de su hermano y su madre en la boda. Algo que tenía asimilado "desde hace un mes", añadió recalcando que "he disfrutado de la gente que fue".

La música de Agustín Pantoja en la boda de Isa y Asraf

En cuanto a la "presencia" contra todo pronóstico de Agustín Pantoja en la boda, confirmó que efectivamente en la fiesta sonó la canción Amores normales de su tío y aseguró que "entiendo que para mí madre es alguien importante y eso lo respeto, otra cosa es que me duela más o menos que como persona...".

Por último, la hermana de Kiko Rivera zanjó la polémica de Aneth y lo único que dijo es que "lo que yo hablo con ella, lo sé yo, lo que he vivido, lo sé yo y no tengo nada más que decir" y aclaró que "no tengo contacto con ella", pero no entró en detalles sobre porqué fue expulsada de su boda.