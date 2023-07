Bertín Osborne no ha vivido un acoso tal de la prensa en 40 años: ¿Qué os pasa?

El cantante no sale de su asombro por las consecuencias del anuncio de su paternidad y no da crédito a lo que están pasando él y Gabriela Guillén.

“Nunca en toda mi carrera he sufrido un acoso tan brutal como el que estoy sufriendo estos días”. Así ha denuncia Bertín Osborne en un vídeo publicado este sábado en su Instagram, red social en la que tiene más de 480.000 seguidores. que están siendo perseguidos, tanto él como Gabriela Guillén, desde que saltara la noticia a través de la exclusiva de una revista el pasado miércoles de que iba a ser padre a sus 68 años (tendrá 69 cuando nazca el bebé) junto a la modelo y empresaria de 36. “Y lo estamos sufriendo tanto Gabriela como yo”, continúa el presentador de Mi casa es tuya, “pero también mi familia; la suya, ¿pero qué os está pasando?”.

Gabriela Guillén rompió hace tres días su silencio y concedió una entrevista para el programa 'Así es la vida', la cual ha dado mucho que hablar durante la semana, después de que a revista Lecturas anunciara que Bertín Osborne iba a ser nuevamente padre a lo 69 años.

Este nuevo bebé en camino será el séptimo hijo del presentador, fruto de su relación con la empresaria de 32 años Gabriela Guillén, con la que se le lleva relacionando desde hace tres meses.

En y ahora Sonsoles confirman que un periodista de Hola se vio con Gabriela, la madre del hijo de Bertin Osborne.

Mientras tanto ella mientras se hace la ofendida,una vez más habla.

"Estáis de bajo de mi casa, no puedo más,.yo ya elegí el nombre del bebé..es mi hijo y ya está" 👇 pic.twitter.com/bV6LeSaImq — Mimy💫(@MimiiiS79) July 14, 2023

A pesar de que ninguno de los dos había confirmado su relación durante estos meses previos y solo dejaron caer que tenían una "amistad especial", lo cierto es que con esta noticia del embarazo se confirmaba que ambos han tenido un romance de lo más intenso. Pero parece que esta noticia ha caído como un jarro de agua fría para los protagonistas.

El presentador hizo sus primeras declaraciones al respecto a la periodista Beatriz Cortázar en el programa de Federico Jiménez Losantos en Es.Radio, donde explicó que este bebé no entraba dentro de sus planes. "No es un niño buscado ni deseado", confesaba, aunque recalcó que se "hará cargo del niño cuando nazca".

Las reacciones a estas declaraciones no se hicieron esperar y una de las que más revuelo ha causado es la de Mercedes Milá en su Instagram.

Mercedes Milá se pronuncia ante la reacción de Bertín Osborne ante el embarazo de Gabriela Guillén: 'Tu reacción de que este es un hijo no deseado es tan repugnante, es tan triste, es tan antigua. (...) No puedo decirte otra cosa' pic.twitter.com/r1BHtONoPM — Petardeo Pop (@PetardeoPop_) July 12, 2023

Gabriela Guillén contó a Sandra Barneda que su vínculo con Bertín Osborne se ha resentido en los últimos tiempos. “Estamos distanciados desde el momento que él ha comunicado a su familia que va a ser padre”, comenzó diciendo. “Entiendo que hay otras personas a las que les afecta, sobre todo habiendo niños… Hay mucha gente involucrada. Sus hijos son pequeños, su familia, la mía…”, añade visiblemente afectada.

“Bertín esta cuando tiene que estar”, afirma respecto a las citas médicas a las que la joven se vio en la obligación de acudir con una amiga. “En los momentos que él puede… Sabiendo lo conocido que es, obviamente no se va a ir conmigo a hacer una ecografía, es lógico que no me acompañe. Lo entiendo y lo asumo”, aseguraba ante la sorpresa de los colaboradores del programa de Barneda.

Paloma Barrientos no se corta a la hora de desvelar qué le dijo Gabriela Guillén sobre su relación con Bertín Osborne.



Fuente: @elprogramadear pic.twitter.com/hgA42C8a2S — Show España (@ShowEspana) July 13, 2023

Gabriela Guillén insistió en su intención de “no tener ningún problema con él ni con su entorno. Las circunstancias son las que son y las cosas han pasado así, y hay que aceptarlas y poner una sonrisa”, añadió respecto a su embarazo. “Cuando estamos juntos, no existe nadie”, continuó diciendo ella.

“Tienes dos opciones y en cualquiera de las dos yo te voy a apoyar”, le planteó Bertín a Gabriela Guillén sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo. “Lo hablamos, pero no me apetece contarlo. Yo hablo por mí, que no estaba preparada para asumir en estos momentos la maternidad. No hablo por él. Estoy muy ilusionada por la llegada de mi primer bebé”, zanjó.

Que alguien le explique a Bertin Osborne que es la vasectomía. pic.twitter.com/lgPoLEO8uH — Andrés Fco. (@Frances42353183) July 12, 2023

Este sábado, después de que se haya dicho que estaría negociando una entrevista con la revista ¡HOLA!, Gabriela ha reaparecido ante las cámaras con gafas de sol y guardando un silencio rotundo ante las preguntas de la prensa.

Un equipo de Europa Press ha sido testigo de cómo la fisioterapeuta salía de su casa para hacer recados y aprovechaba el momento para preguntarle por cómo se encuentra y por esas declaraciones en las que, de alguna forma, excluía a Bertín de la decisión de tener un nombre para su hijo en común.

Fabiola Martínez es clara sobre su postura ante la futura paternidad de Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Fuente: Europa Press pic.twitter.com/JPmnvCqHSc — Show España (@ShowEspana) July 14, 2023

Cabizbaja y con el rostro visiblemente cansado, Gabriela ha optado por no hacer ningún comentario al respecto y hacer recados en la mañana de este sábado. Continúa así con su rutina diaria, intentando desaparecer del foco mediático después de que la noticia de su embarazo haya provocado un revuelo nacional.

Quien tampoco ha estado ajena a esta polémica ha sido Fabiola Martínez, ex mujer del cantante, quien ha hecho todo lo posible por mantenerse al margen. La modelo afirmó en el programa de Sonsoles Ónega que está cansada y que no es no es su vida, aunque ha dejado claro que le parece bien que Gabriela Guillén haya roto su silencio.

Bertín Osborne sobre el aborto, con su familia tradicional: “Yo estoy por la vida”



Bertín Osborne sobre el aborto, cuando preña a una joven currela: “Le dije puedes tenerlo o no tenerlo y te voy a apoyar”



Vuelve la España de los 70 ✝️💃🏻.#LaMantillaPaCuando pic.twitter.com/OXD2UUo7j7 — Missantropez 🌾 (@missantropez) July 13, 2023

En medio de la entrevista, Bertín Osborne irrumpió en Antena 3 para estallar como pocas veces antes, obligando a que la presentadora paralizase la conversación con Fabiola. "Vamos a ver, Sonsoles... Estoy hasta otra cosa del asunto. Llevo todo el día escuchando tonterías de una cantidad de gente que me sorprende".

💥Bertín Osborne entra por teléfono en @YAhoraSonsoles enfadado ante tantas especulaciones sobre su paternidad con Gabriela Guillén pic.twitter.com/vQ8BCske4M — Seram1 (@Seram110) July 12, 2023

Mientras elevaba el tono de voz, Bertín afeaba el trabajo de algunos periodistas: "Han llamado a amigos míos que ni siquiera la conocen a ella, como Arévalo... ¡No tienen ni idea de nada! Ahora, que le estéis preguntando a Fabiola que si voy a vivir con Gaby... ¡Pero vamos a ver, Fabiola qué sabe! Dejadla en paz... No, no, Sonsoles. ¡Es que me parece de coña!".