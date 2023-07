Los derechos hereditarios del “nuevo” Bertín Osborne no tienen marcha atrás

La madre del sexto hijo del cantante y presentador no tiene derecho alguno. No tiene derecho a ningún tipo de beneficio. Más allá de lo obtenido por su hijo que es descendiente del artista.

El nuevo hijo o hija del cantante y empresario llegará al mundo en primavera. En ese momento se convertirá en heredero legítimo de Bertín Osborne. Heredero del caudal en el momento del fallecimiento del causante del patrimonio a fecha de nacimiento del recién llegado al mundo. El “nuevo” Bertín tiene derecho al reparto del caudal hereditario con sus cinco hermanos. Es heredero legítimo. Al menos en un tercio. El tercio de legítima estricta.

Un testamento, al menos en la comunidad de Madrid y en Andalucía (las dos comunidades donde podría actuar esta testamentaria), consta de tres partes. Legítima estricta, legítima de mejora y libre disposiciòn. Los tres tercios de un testamento. La primera de estas porciones testamentarias es casi imposible de desviar. Sólo modificar ante causas tasadas y recogidas en el código civil. Sólo así se puede desheredar a un heredero legítimo. Posible pero difícil.

El “nuevo Bertín” siempre tendrá derecho a un tercio entre seis partes del patrimonio que permanezca el día que Osborne fallezca. La herencia nace el día que el causante fallece. No antes ni después. En hora y minuto del fallecimiento. Hasta este momento, nada de lo que existe es real. Bertin Osborne puede disponer de su patrimonio como dueño absoluto durante toda su vida. Su patrimonio se lo puede gastar en masajes. Ya sean de cervicales o lumbares.

Bertín Osborne, Gabriela Guillén y Fabiola Martínez: las diferencias

La pensión de la manutención del próximo hijo del cantante no es compensatoria. Es pensión de manutención de un menor. Tampoco es pensión de viudedad. A la que no podrá optar Gaby Guillén porque nunca será viuda porque no fue esposa. La pensión de viudedad será para Fabiola Martínez. Derecho Laboral. Y circunstancias de la vida. Quizás el viudo sea Bertín y reciba su pensión. La vida es caprichosa. En el momento de hablar de vivos y muertos.