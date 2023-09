Mítica ganadora de Gran Hermano reaparece con un cambio radical y hunde Mediaset

Hacía más de 15 años que poco o nada se sabía de ella a pesar de que logró la victoria en su edición del reality de Telecinco. Sandra Barneda la ha encontrado y la ha devuelto a primer plano

Tal vez aprovechando que Telecinco ha depositado gran parte de sus esperanzas de recuperar terreno en los audímetros en la nueva edición de Gran Hermano VIP, los demás programas de la parrilla andan potenciando el asunto.

Y quizá por ello es que este jueves el Así es la Vida de Sandra Barneda recuperó del olvido a una mítica del formato como la ganadora de GH 9, cuando la versión anónima del reality era la que mejor funcionaba.

Hacía 16 años que Judit se alzó con el ansiado maletín y desde entonces poco se sabía de ella. De ahí el impacto de los que estuvieran viendo Telecinco este jueves, porque la gallega reapareció y lo hizo con un aspecto radicalmente diferente al que se le recordaba.

Atrás quedó el estilo gótico que lucía Judit y su pelo negro azabache a juego con la ropa y los complementos con los que se dio a conocer en la casa de Guadalix En su reaparición televisiva se dejó ver rubia.

Aunque la mítica ganadora de GH se sentó en el plató de Barneda y César Muñoz para comentar la nueva edición de la versión VIP fue inevitable no hablar de su cambio de look: "Cada vez tengo más canas, por lo que tengo que ponerme el pelo más claro", explicó recordando su época de fama, "me reconocían en cualquier parte durante algo más de un año. Yo pensé que se olvidarían de mí más rápidamente, pero me abrumaban bastante. Tengo que decir que la gente era encantadora, me decían muchas cosas buenas, pero aún así me sentía abrumada porque no sabía qué contestar, cómo responderles ante tanto cariño".

Sin duda una impactante nueva adquisición que, sin embargo, tampoco ayudó al telonero de TardeAR a mejorar las cifras de Telecinco. De hecho, Así es la Vida volvió a bajar este jueves y lo hizo hasta el 7.3% de cuota de pantalla y 706.000 espectadores, sus cifras más bajas desde hace más de un mes.