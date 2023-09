Kiko Hernández impacta a todos con el regalo de boda envenenado de los Janeiro

Enemigos acérrimos en los tribunales, tras la reciente boda del excolaborador de Sálvame con Fran Antón, avisa de lo que le han regalado sus odiados adversarios: Jesulín, Campanario y Juls.

La guerra judicial entre el Clan Janeiro y el equipo de Sálvame siempre fue un clásico y la mayoría de edad de Julia, alias Juls, no hizo sino empeorar las cosas. Y es que la hija de Jesulín y María José Campanario siguió los pasos de sus padres en los tribunales.

Así, el Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera (Cádiz) condenó a los programas de Telecinco, Sálvame y Socialité, por intromisión ilegítima en su honor, dando por demostrado el acoso físico y online que sufrió al cumplir los 18 años.

El fallo señalaba que que Mediaset incurrió en un "delito de intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen" de Julia Janeiro y condenó a pagar 190.000 euros más otros 30.000 a Kiko Hernández, por las declaraciones realizadas en Sálvame.

Kiko Hernández presume de "regalo de bodas" de los Janeiro Campanario

No obstante, el excolaborador presentó un recurso de apelación tras perder una primera batalla contra Julia Janeiro y, según ha publicado él mismo en sus redes sociales, le han dado la razón: "Nulidad a la sentencia donde tenía que indemnizarla con 30.000 euros. Vamos a por más".

Recién celebrada su boda en Melilla con el actor Fran Antón, Kiko Hernández ha decidido interpretar esta victoria como: "Otro regalo de bodas. Campanario – Jesulín, la justicia de España no sigue los pasos de Arcos de la Frontera, ni van a las barbacoas, etc, etc.", espeta con no poca ironía y mala leche a la pareja.

Claro que no todo está hecho porque ahora Julia Janeiro tiene un plazo de 20 días para interponer un recurso de casación por escrito ante la Sala Primera del Tribunal Supremo.