Alicia Faubel entró en el top 16 de las mujeres más bellas del universo

La representante española del certamen de belleza más importante fue decimocuarta en el concurso que ganó la estadounidense R'Bonney Gabriel. Venezuela y Puerto Rico completaron el podio.

R'Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos, fue coronada este sábado como Miss Universo en Nueva Orleans (EEUU) con la misión de ser la cara de la nueva etapa de la organización enfocada en defender la equidad de género y los derechos de las mujeres.

Estados Unidos ganó el certamen en el que quedaron finalistas Miss Venezuela y Miss República Dominicana. La organización, liderada por la multimillonaria tailandesa transgénero Anne Jakkaphong Jakrajutatip, dice estar enfocada en defender la equidad de género.

La representante española, Alicia Faubel, ocupó la plaza decimocuarta. La valenciana aprovechó su pase al grupo de las Top 16 para rendir homenaje a Ángela Ponce, la primera y única mujer trans que ha competido en el prestigioso certamen de belleza. Asimismo, también suponía un recuerdo para Amparo Muñoz, fallecida en 2011 a los 56 años y la única española que se ha alzado con esta corona en 1974.

En la pasarela de traje de baño, Alicia sorprendió luciendo una capa tipo pareo que tenía pintado el rostro de la reconocida Ángela Ponce, Miss España 2018, y estaba decorado con las banderas de España y de la comunidad LGBTQ+.

El diseño fue creado por Tom Alvarado y Jason Castillo. de La Rosa Studio, que se inspiraron también en ciertos patrones del flamenco. Cabe mencionar que el lema de dicho proyecto es 'One Universe', justamente una referencia al legado de Ángela Ponce.

Alicia, de 26 años y 1,75 de altura, es una estudiante de Psicología y trabajadora social valenciana que centra su labor en la lucha contra los trastornos alimentarios, después de que en su juventud más temprana los sufriera en su propia carne. Entre sus proyectos de futuro, además de ejercer de modelo, está la puesta en marcha de una cadena de restaurantes de comida saludable.

Gran amante del cine, tuvo ocasión de hacer sus pinitos en la gran pantalla con una aparición en la película ‘General Commander’ de Steven Seagal y espera poder dedicarse también a la profesión de actriz gracias al espaldarazo mundial que le va a suponer su aparición en el topo 16 de Miss Universo.

Como primera y segunda finalista fueron escogidas Miss Venezuela Amanda Dudamel y Miss República Dominicana Andreína Martínez, respectivamente. Las tres reinas de belleza deberán dedicar un año al concurso y mudarse a Tailandia, donde está la sede del concurso a partir de este año.