Carlota Corredera regresa a Telecinco encarnada en Sandra Barneda

La catalana hereda los peores hábitos de la ex de Sálvame: "O se piensa lo que yo, o aquí no podéis estar". Y todo ello, rodeado de un falso feminismo donde su séquito está obligado a callar

La presentadora de Así es la Vida ha aparecido poco estos últimos días. Lo poco ha sido notable en su presencia y sobresaliente en sus intervenciones en el tema de Bertín Osborne. Sandra Barneda ha estado unos días de asueto. Vacaciones merecidas o enfermedad inesperada. En esto EsDiario no confirma. No lo sabe. Es un tema privado. Esta semana la comunicadora catalana regresaba a a su programa en calidad de presentadora. No es abogada. No es juez. No es colaboradora. Es moderadora y presentadora. De momento. Aún así, Sandra Barneda ha decidió llevar al patíbulo del juicio mediático a Bertín Osborne. Y su intervención es lapidaria. Verdad absoluta, según ella. No olvidemos que es un Planeta. Barneda ha heredado lo peor de sus antecesores vespertinos. Lo mejor aún no se ha dejado ver. "Es muy complicado defenderte, no lo estás haciendo bien". Así se refiere Sandra Barneda a Bertin Osborne. Tan sólo le ha faltado decir, muerte a quienes no piensen como yo. No serías la primera. También serías un discípula.

El plató enmudece. No hay ovarios (o cojones) para decir algo distinto a lo que asevera la docta presentadora catalana. Silencio. Ha hablado la jueza. Ha hablado la abogado. Ha hablado la tertualiana. Nunca la presentadora. El otro presentador, César Múñoz, calla. Díficil papel para un joven periodista que agradece el público cuando es el único moderador de sus tertulianos.

El rotundo mensaje de Sandra Barneda a Bertín Osborne en directo: "¡No lo estás haciendo bien!" #AsíEsLaVida https://t.co/xrIFwn0LCy — Así es la vida (@asieslavidatele) January 3, 2024

Ha vuelto Carlota Corredera con su feminismo mal entendido o hembrismo. El Hembrismo es una corriente contemporáneo moderna que consiste en defender a la mujer por ser mujer y destruir al hombre por tener pito. Esta corriente no está creada por el gran premio Planeta. No. La comunicadora de Así es la Vida es una discípula de la corriente nacida por Carlota Corredera en los tiempos donde se machacó a la justicia en aras y pro de Rocio Carrasco y sus cuentos chinos. Ahora Rocio Carrasco, amiga de Sandra Barneda, hace cocina en TVE y el fantasma de Carlota Corredera regresa a Telecinco resucitada en la mujer más feminista de este país y del mundo entero llamada Sandra Barneda.

Dictadura del pensamiento

Esta semana, con las intervenciones de Sandra Barneda y el silencio de su séquito, ha recordado a los últimos meses de Carlota Corredera en Sálvame con sus súbditos. "O se piensa lo que yo, o aquí no podéis estar". Era el halo de lo que se respiraba. Los nuevos colaboradores han aprendido la lección. Y tienen miedo. El miedo de la dictadura del pensamiento.

No vale la justicia por igual. En Así es la Vida el único que se salva por su independencia en sus informaciones e idealices es Antonio Montero. El hombre que no tuvo miedo cuando lo expulsaron de un plató. "O se va Antonio Montero o me voy yo" le decía la viguesa y feminista Corredera al director de Sálvame, David Valdeperas. Memoria histórica. La aptitud de Carlota Corredea llega a su verbo después de catorce años de éxito. A Sandra Barneda no le han hecho falta más que seis meses de medio éxito. Otros vendrán que bueno me harán. El refranero español es sabio, ajustado a la realidad y muy equitativo. Dirán las "no hembristas".