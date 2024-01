Gabriela Guillén por fin cuenta la verdad

Ahora es la madre del presunto hijo de Bertín Osborne la que no quiere acceder a hacerse la prueba de paternidad. Ahora debería ser el turno para que el jerezano la solicite

Muchas dudas en las últimas semana sobre los planes que ejecutaría la que fuera amiga íntima de Bertín Osborne sobre el hijo que acaba de nacer. Es un niño aunque Guillén y su portavoz hablen de bebe. EsDiario contaba en exclusiva dónde se hacía las ecografías durante el embarazo y cuál fue el resultado en su cuarto mes de gestación, un niño. El centro médico de las ecografías se halla en l,a calle madrileña Juan de Urbieta 41. Gabriela ha mantenido silencio a medias. Este pasado fin de semana enviaba al plató de De Viernes a su amiga y portavoz Raquel Arias, colaborada del programa Así es la Vida. Arias, conocida azafata de larga trayectoria.

El pasado vienes Raquel Arias se presentaba en el programa que presenta Santi Acosta y Bea Archidona. Arias es otra comunicadora. Nada que ver lo que contó por la tarde en su programa AAsí es la Vida a lo que hizo por la noche de noche de ese mismo día De Viernes. Por la tarde, es una mujer parca en palabras. Su línea habitual. Con difícil manejo para situar el verbo en la oración de tres palabras. Dispersa en el sujeto y vacía de contenido. Por la noche, mutó. Una mantis religiosa. Era otra persona. Nada que ver. Una individua es "la Raquel de tarde" y otra diferente "la Raquel de noche". Tan sólo cabe una explicación a tal fenómeno paranormal. EsDiario no tiene ninguna más.

Raquel Arias durante la emisión del programa De Viernes representa su mejor papel. Memorizado. Guionizado. Y dirigido. Jamás Raquel ha hablado con tanta claridad en las intervenciones en la tarde. Hay gente que se desenvuelve mejor en la noche. Todo tiene visos de que Raquel Arias el viernes cobró por partida doble. Una del programa De Viernes y otra por su oficio de portavoz de Gabriela Guillén y su arduo trabajo de memorizar las respuestas a unas preguntas que indican que pasaron varios filtros. Su jefa Gabriela Guillén, un posible abogado y un conocido representante. Raquel Arias por la noche estuvo magnifica por lo que contó. Por la tarde tan sólo un personaje de relleno con cara bonita. Y rubia. Una niña más. Hay varias.

Raquel Arias desde su papel de portavoz contó la verdad de Gabriela Guillén. Ahora es la madre del presunto hijo de Bertín Osborne la que no quiere acceder a hacerse la prueba de paternidad. Raquel Arias habla de derechos. Y se adentra en el derecho del menor. Ni la madre ni el presunto padre. Y asegura con una claridad pasmosa que los bebés no pueden hablar. Una verdad absoluta a la que no se ha llegado la humanidad hasta su presencia mediática. Raquel no es responsable de lo dicho. Es portavoz. Una cooperadora de la mentira a pasos agigantados. Ahora es más importante el bebé. Cáspita. Un cambio de opinión. Es lo que lleva en este país.

Paternidad no, gracias

La modelo y azafata cuenta que Gabriela no necesita a un hombre para mantener a su hijo. No necesita padre. Lo registrará con sus apellidos. Normal. No se puede registrar con otros apellidos de quienes no se personen en el registro civil. Avances de la administración. Este argumento no sucedió en julio y agosto cuando acaparó la programación de Telecinco y Antena 3 asegurando que el padre era Bertín Osborne. Y lo apedrearon entre feministas y hembristas. Es lo que se leva. Gabriela Guillén ahora ya no necesita saber quien es el padre. De nuevo, Cáspita. Ahora es el turno para que Bertín Osborne solicite la prueba de paternidad de un posible hijo porque necesita saber si debe cumplir con sus obligaciones como padre o que todo quede en la pesadilla inventada de una mujer con ínfulas de querer tener un tren de vida mejor.