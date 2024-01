Avisan a Nuria Roca que se va a quedar calva y La Sexta sufre las consecuencias

Es una de las presentadoras de moda de la parrilla actual de Atresmedia y tiene gran aceptación en redes por sus apuestas estilísticas... algunas no del todo recomendables para la salud.

En La Roca de las tardes de los domingos en la parrilla de La Sexta se suele hablar un poco de todo, también de trucos de belleza y remedios caseros y esta vez le tocó a la presentadora llevarse un pequeño susto en el cuerpo.

Y es que una colaboradora del magacín dominical de la cadena verde de Atresmedia metió el miedo dentro a Nuria Roca con una dura advertencia sobre su preciada cabellera. Cristina Plaza sorprendió a la presentadora en plató al hacerle una clara advertencia tras ver el peinado que decidió llevar en uno de los programas.

"Estoy muy preocupada. Te vas a quedar calva", reconoció Plaza, confesando que cuando vio a Roca con una coleta pensó que no debía saber "dónde se estaba metiendo".

Nuria Roca, su peinado más favorecedor pero menos saludable para el cabello

Y es que aunque le admitió que estaba muy guapa y le quedaba muy bien, le explicó que el look que llevaba era muy arriesgado. En concreto, se trata de una nueva tendencia llamada "clean look", que consiste en humedecer el pelo y hacerse una coleta muy tirante, algo que no sería del todo aconsejable para la salud capilar.

Y para demostrarlo la colaboradora puso el vídeo de una experta que explica cómo este tipo de peinados pueden provocar "alopecia por tracción", haciendo que se pueda perder el pelo definitivamente.

Claro que el susto no se lo llevó solo Nuria Roca este domingo sino también la cadena para la que trabajo. De hecho, La Roca descendió en su última entrega para La Sexta hasta el 4.3% de cuota de pantalla delante de 434.000 espectadores, sus cifras más bajas desde hace un mes.