Un "cubano guapísimo" hace suspirar a Gabriela Guillén y le complica las pruebas

Los mentideros del corazón arden desde hace semanas con la información que barajaría Bertín Osborne en contra de la madre de su presunto último hijo y la cosa se pone interesante y morbosa.

Después de semanas y semanas de rumores e insinuaciones por parte de las dos personas implicadas en el culebrón y sus entornos, este jueves Alessandro Lequio fue un poco más lejos en el plató de Vamos a Ver asegurando que Gabriela Guillén "compatibilizaba la relación de Bertín Osborne con un cubano guapísimo de muy buen ver".

Finalmente tras muchos dimes y diretes sobre el as en la manga que habría llevado al cantante a querer hacerse las pruebas de paternidad a toda costa ha sido Lequio el que ha puesto las cartas sobre la mesa.

De hecho, las declaraciones del italiano en el programa de Telecinco llamaron mucho la atención porque porque se trata de la primera vez que alguien verbaliza públicamente qué información manejaba Osborne para querer someterse a las pruebas y ahora ya se sabe.

Gabriela Guillén se ríe y suspira ante las preguntas de los reporteros

Sin embargo, Guillén no ha tardado mucho en reaccionar a la noticia. Con una sonrisa en su rostro, soltó una carcajada ante la información que apunta que podría haber tenido una relación paralela mientras estaba con el artista: "Me parto, perdonadme, pero es que no puedo evitarlo, de verdad".

Ante las preguntas insistentes de los reporteros del corazón llegaba incluso a suspirar incrédula: "Ay, dios mío", dejando entrever que no habría nada de cierto en lo que contó el colaborador de televisión.