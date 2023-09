El día que Mariló Montero se plantó y dijo que NO a Teresa Campos explota en TVE

Siempre se dijo que la fallecida comunicadora malagueña tenía mucho genio, pero se topó con la navarra, que presume de no haber sido nunca una "mujer objeto". La peor parte la llevó La Uno.

Qué mejor manera que homenajear y reaccionar al triste fallecimiento de María Teresa Campos, leyenda de la pequeña pantalla patria, también en TVE, que dedicándole el prime time con un extenso repaso por su vida... Dicho y hecho, La Uno emitió este martes en horario de máxima audiencia el Lazos de Sangre centrado en la vida y milagros de la comunicadora malagueña.

El programa de Jordi González contó además con un nutrido grupo de colaboradores que compartieron trayectoria profesional con Campos, entre ellos Alonso Caparrós, Rosa Villacastín, Paloma Barrientos y también Mariló Montero.

La presentadora que compartió sus primeros años de carrera con María Teresa no dudó en deshacerse en elogios con Campos pero también destacó que no le gustaban las personas miedosas y que no tenía miedo a las discusiones.

Mariló Montero y su anécdota con María Teresa Campos

En este sentido, a pesar del célebre genio de la presentadora, Montero reveló una anécdota de ambas en la que "osó" llevarle la contraria, en un tenso rifirrafe. Todo a raíz de que quería que Mariló se vistiera de encaje negro con mantilla y se sentara en una silla de mimbre para "ilustrar" las informaciones del programa sobre la Semana Santa.

A la entonces colaboradora le pareció una falta de respeto y se negó a hacerlo, asegurando que ella no era además una mujer objeto, y así se lo dijo. Lejos de enfadarse Campos aceptó y se canceló la idea.

Muchas anécdotas, muchos recuerdos y un sentido homenaje a María Teresa Campos el que le dedicó La Uno de TVE este martes de Lazos de Sangre que, sin embargo, no terminó de conectar con los espectadores, que otorgaron a la cadena pública el tercer puesto de la noche con datos de 8.9% de share y 708.000 para la Presentación, de 8.7% y 858.000 para el Documental y de 10% y 590.000 para el Debate en plató.

El primer puesto se lo llevó por el contrario Antena 3 con la telenovela turca Hermanos (14.1% y 1.236.000) seguida de Telecinco con la película Ice Road (11.4% y 1.162.000).