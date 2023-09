Lío en el plató de Griso por las "barbaridades" de Arrocet sobre Teresa Campos

Horas después del fallecimiento ya eran pocos los famosos y anónimos que no se habían pronunciado sobre el fallecimiento de la legendaria presentadora española María Teresa Campos y muchas miradas se dirigieron hacia él.

Fue Susanna Griso la que consiguió las buscadas primeras palabras de Edmundo Arrocet en Espejo Público. El que fuera última pareja de Campos mostró su tristeza por la pérdida, pero tuvo un discurso cuanto menos sorprendente y llamativo que generó un agrio lío en plató.

"Estoy en el campo y no hay conexión con televisión, la última vez que hablé con ella el día que yo me despedí de ella y me fui a Marbella, esa fue la última vez que hablemos" aseguraba el humorista, que dejaba claro que no volvió a hablar con María Teresa tras su ruptura.

Además, aprovechó su llamada telefónica para dejar claro que no rompió su relación por mensaje: "No, para nada, había mucha comunicación entre nosotros, lo demás son inventos chinos" y añadía: "Dijeron eso que fue una mentira infame y de ahí se llenaron muchas páginas".

Las polémicas palabras de Bigote Arrocet sobre Teresa Campos y sus hijas

"Desgraciadamente ya no está con nosotros" expresaba Bigote Arrocet, que no tenía muy claro si les dará el pésame a sus hijas porque "estoy con un poco de sentimientos encontrados con ellas, no se han portado bien conmigo ni con la mamá en su época" aseguraba, provocando una gran sorpresa en todos los colaboradores que se encontraban en plató.

Edmundo Arrocet, tras la muerte de su expareja María Teresa Campos: "Sus hijas no se portaban bien con ella en esa época" pic.twitter.com/c7bHMnJZhr — El Indio (@Jero20033756) September 5, 2023

"En mi recuerdo siempre la tengo con mucho cariño, que fue lo que teníamos y todo lo demás fue algo extraño, a veces lo entiendo, pero fue algo extraño por motivos económicos" decía, dejando entrever que María Teresa quiso rentabilizar (tras la ruptura) su historia de amor.

El actor terminaba su intervención asegurando que "tengo un cariño inmenso con ella, los seis años que vivimos juntos fuimos muy felices" tras enfrentarse en directo con Joaquín Torres, que estaba en plató, después de que éste le llamase la atención por las "barbaridades" que estaba diciendo.