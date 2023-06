Tras su historia con Eva Soriano, Maxi Iglesias da un vuelco con Sandra Barneda

Hace unas semanas aparecía en todos los titulares con la humorista de moda y ahora ha hecho lo que nadie se podía haber esperado en el día más importante de la presentadora de Mediaset.

Sustituir en la parrilla un programa como Sálvame que llevaba 14 años en antena y que tenía miles y miles de incondicionales fans, estaba claro que no iba a ser fácil. Así que Mediaset echó toda la carne en el asador para que el Así es la Vida de Sandra Barneda entrara en los hogares españoles con el mejor pie posible y un nutrido abanico de bombas y exclusivas.

Entre ellas el siempre reticente a los medios del corazón y la crónica de sociedad Maxi Iglesias. El actor que cada vez que ve un titular hablando de su vida privada se pone malo dio un vuelco radical este lunes y estuvo en el estreno del nuevo programa de Telecinco, solo por Sandra Barneda.

O así lo dejó entrever en su llamativa entrevista con la presentadora sustituta de Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos, Adela González y María Patiño.

Apenas unas semanas después de montar en cólera porque le relacionaron con la humorista de moda Eva Soriano, Iglesias se convirtió en el primer invitado de Así es la Vida: "Cuando me dijeron que era el primer día, dije me gustan los retos. Estamos en una sociedad en la que se prejuzga todo mucho, es un mecanismo de defensa que tenemos los humanos. Situamos las cosas para estar más cómodos, sabiendo lo que hay. A mí me gusta que haya un programa nuevo y no esperar a que haya 15 invitados y que todos me digan "tienes que ir, está muy bien". No, me lanzo, a ver qué pasa. También me dijeron que eras tú quien presentaba, entonces por eso también…", señaló cómplice lanzando tremendo piropo a Sandra Barneda.

Claro que ya que estaba allí aprovechó también para arrojar algo de luz sobre la polémica que le persigue sobre su supuesto altercado con un taxista. Una presunta pelea tras la cual el conductor le habría pedido que abandonara el vehículo por su actitud chulesca.

Maxi Iglesias aclara su supuesta pelea y controversia con un taxista

En declaraciones a Barneda, Iglesias aclaró que los hechos habrían ocurrido hace dos meses, fecha en la que Maxi ni si quiera estaba en España: "Yo hace dos meses estaba en Los Ángeles".

¿Echó un taxista a @Maxi_Iglesias de su vehículo por no parar de liarla?



El actor responde en @asieslavidatele 💣



🔵 EN DIRECTO #AsíEsLaVida https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/fQFocYUOtR — Telecinco (@telecincoes) June 26, 2023

En cuanto a su supuesta actitud de fiesta con amigos explicó que "he salido muchas veces con mis amigos en taxis, Cabify, Uber, por supuesto. ¿Que vamos muy animados? Más que por supuesto. ¿Para qué se sale si no? Ahora, no tengo recuerdo de que ninguna persona que tenga que ofrecerte un servicio, ya no conductor, en general, pueda tener una queja".

"Si a mí me fallara la memoria tengo la suerte de que mis amigos son todos unos cerebritos y tienen mucha mejor memoria que yo y nadie me ha dicho nada. Nadie me ha dicho nada", recalcó. Cuando Barneda le preguntó si se siente identificado con la frase que el taxista asegura que le dedicó, "Tú cállate, que el que paga soy yo" argumentó que "me ha escrito mucha gente, y la gente que me conoce me ha dicho que de haberla liado en un taxi, habría acabado con el taxista de fiesta con nosotros, que eso puede pasar. Lo que le ha mosqueado mucho a mi gente es que yo no digo esa frase ni con ocho copas de más. Tú puedes estar muy contento y muy animado, pero al final el respeto es el respeto".