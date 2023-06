El turbio pasado de un colaborador arruina el estreno a Barneda y a Telecinco

Este lunes 26 es el día elegido por Telecinco para 'revolucionar' sus tardes tras la desaparición de Sálvame, quien otro estilo de televisión pero dicen que "el pasado siempre vuelve"...

Telecinco arranca este lunes el nuevo programa que presenta Sandra Barneda y que pretende escenificar un nuevo modelo de televisión de Mediaset España (por lo menos para las tardes) tras el cierre definitivo de Sálvame que se producía el viernes pasado.

Así es la vida busca ‘calentar’ las tardes de Telecinco antes del aterrizaje en el mes de septiembre, más cerca de octubre que de septiembre, de Ana Rosa Quintana y su TardeAR, que por primera vez se medirá con Sonsoles Ónega y su Y ahora Sonsoles, en Antena 3.

Pero antes de que ese duelo llegue, que se ha convertido en una guerra televisiva con el mercado de fichajes más caliente que en el mismísimo fútbol, Barneda de enfrenta a un problema imprevisto: el pasado de uno de sus nuevos colaboradores, Suso Álvarez, que tiene en su ‘expediente’ varios borrones que la hemeroteca deja en evidencia y que las redes sociales se están encargando de recordar a Mediaset.

Y es que el nuevo colaborador de Sandrá Barneda tiene ganado a pulso la etiqueta de machista y le recuerdan algunas de las frases que se definen por ellas mismas, frases pronunciadas en su participación, por ejemplo, en el Gran Hermano VIP que ahora quiere recuperar Mediaset. En ESdiario pedimos de antemano disculpas a nuestros lectores por el lenguaje como poco soez empleado por el colaborador:

Suso Álvarez y sus frases

“Aurah es medio calva. Aurah se quita las extensiones y nos cagamos. Solo tiene cuatro pelos de loca".

"La voy a querer siempre, pero mi novia no va a ser, como mucho follamiga... follar y ya está, que pa' follar sí que me gusta".

"Anda vete más lejos a hacer el ridículo. Vete a que te penetren con la mirada. Que te gusta que te miren. Si pudiera, rompería la relación. Ha dicho que Asraf la penetra con la mirada. Solo falta que le diga que tiene una polla gorda.

¿Has visto tu imagen no? ¿Cómo te imitan? Tetas, culo y twerking".

"Te veo enseñar el culo y las tetas a los tíos delante de mi puta cara. A ver si te sabes comportar".

"Aurah viene, me hace lo que me tiene que hacer y se va".

"Escote, amor, yo por mí… Yo... te prohibiría llevar cuello alto. Yo quiero que vayas con escote, claro. Me gustaría que lo llevaras con elegancia. Porque eres mi novia, y me gustaría que fueras… ese toque elegante. ¿Me estás entendiendo o no? ¿A que sí? Muy bien".

Además, más de 50.000 firmantes, en Change.org pidieron la expulsión de Telecinco de Suso por machista, con un texto bastante explícito, que ahora resucitan las redes para disgusto de Sandra Barneda:

"Una cosa es insultar, gritar, chillar. Por algo hay igualdad entre un hombre y una mujer. Pero ya ser prepotente, intimidar a una mujer para hacerla callar, tirando la escoba, queriendo patear la mesa, eso ya es ser un machista".

Rosa Villacastín, Beatriz Trapote o Belinda Washington

Además del mencionado Suso, el plantel definitivo de colaboradores de la nueva Telecinco y su apuesta por Así es la vida son los siguientes, tal y como ha podido confirmar ESdiario:

Pedro García Aguado, Ken Appledorn, Belinda Washington, Beatriz Trapote, Cristina Rodríguez, Ana García Lozano, Patricia Cerezo, Antonio Sánchez Casado, Rosa Villacastín, Gema Fernández, Joana Bonet, Marc Leirado, Ángel Moya, Naomi Asensi, Melody, Alberto Moreno y Marta Barroso; entre otros colaboradores, para sus primeros programas.