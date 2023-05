El actor Maxi Iglesias habla claro de su affaire con la presentadora Eva Soriano

Tras su reciente ruptura con Stephanie Cayo después de la segunda oportunidad que le dieron a su amor a principios de 2023, Maxi Iglesias vuelve a ser noticia en el terreno sentimental por su presunto affaire con la popular presentadora y humorista Eva Soriano.

Ha sido el periodista Germán González el que este miércoles reveló en el podcast Todas las salsas que el actor habría sido pillado besándose apasionadamente con la comunicadora a las puertas de una conocida discoteca de Madrid: "El sábado 22 de abril, a las 3 de la mañana, exteriores del Panda Club... Mis fuentes, supuestamente, ven a Maxi Iglesias morreando con una mujer. Una presentadora que todos conocemos. Estaban pendientes de la gente, de que no les viesen. Cuando se dieron cuenta de que había gente que les estaba mirando, se fueron. Pero la gente ya había fichado quién era", contó con misterio el reportero de Sálvame antes de descubrir que la "persona que comió la boca a Maxi Iglesias mientras él le comía la boca a ella es... Eva Soriano".

Un affaire que ambos llevarían con la más absoluta discreción, evitando darse likes en redes sociales (donde se siguen mutuamente) para que no haya ninguna pista de su supuesto romance.

Maxi Iglesias habla de noticias que no son verdad en su Instagram

Un bombazo que corrió como la pólvora en un abrir y cerrar de ojos y del que no tardaron en hacerse eco los medios... Sin embargo, el gozo de sus muchos fans en un pozo porque, horas después, el actor salía a la palestra pública para desmentirlo rotundamente a través de su cuenta de Instagram.

Aprovechando que Netflix ha anunciado el estreno de la tercera temporada de Valeria (donde interpreta el personaje de Víctor) el actor rompió su silencio y, con una publicación en la que compartió varias imágenes de la popular serie, dejó claro que no hay nada de cierto en su tórrido encuentro con Eva Soriano: "Esta cara de placer no es de ahora, pertenece a otro momento, mejor dicho, otra temporada de.. Valeria, pero me sirve para anunciaros con el mismo gozo, satisfacción, ilusión y bienestar de entonces que estrenamos la tercera temporada de nuestra querida pelirroja y sus amigas este 2 de Junio. Ya de paso, aprovecho que estoy por aquí, para decir que no me gustan las noticias falsas y que se digan cosas que no son verdad..".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maxi Iglesias (@maxi_iglesias)

Escueto pero muy tajante, el atractivo y deseado actor ha salido así al paso de las informaciones y, sin aclarar cómo está su corazón, sí ha negado su presunto affaire con la popular presentadora de TVE y de Movistar.

Y es que Eva Soriano ha dado el salto y traspasado la frontera de la fama y ahora se ha convertido en uno de los personajes de moda, lo que implica también copar titulares controvertidos y/o polémicos tanto a nivel mediático como privado y personal. Hace unas semanas protagonizaba informaciones por su sueldo en la cadena pública de las que ella misma se mofaba en su Showriano del canal #0 de Movistar.