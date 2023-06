Rosa Villastín, Beatriz Trapote y Marina Esnal pagan los platos rotos de Sálvame

Primer día "D.S." (después de Sálvame) en la parrilla de Telecinco después de 14 años de emisión ininterrumpida (ni la pandemia por Covid pudo frenarles) y todas las miradas estaban puestas en programa encargado de sustituir al equipo que otrora comandaba Jorge Javier Vázquez y que ahora, transitoriamente, dirige Sandra Barneda.

No lo tenía fácil el nuevo Así es la Vida para suplir a los colaboradores y protagonistas del universo Sálvame, a pesar de que llegaba cargado de novedades y muchas bombas. Entre ellas el testimonio en exclusiva del cura que casará a Tamara Falcó e Íñigo Onieva o una entrevista con Maxi Iglesias, poco dado a hablar de su vida y menos en Telecinco...

Puesto que la nueva Mediaset quiere alejarse todo lo posible de todo lo que "huela" a Sálvame, también los colaboradores eran nuevos. Nuevos en la franja, porque todos son viejos conocidos de la audiencia.

Claro que si hubo tres nuevas tertulianas del programa de Barneda que sufrieron las iras de los más fieles y acérrimos seguidores de Sálvame esas fueron Rosa Villacastín, Beatriz Trapote y Marina Esnal.

Sus nombres fueron de los más repetidos en redes sociales por los críticos, tal vez para pagar su frustración por no poder seguir viendo el que era uno de sus programas favoritos en la pequeña pantalla.

