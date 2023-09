Los vetos de Isabel Pantoja a Pablo Motos que "amedrentaron" a Jorge Javier

Máxima expectación por ver el regreso de "El Hormiguero" en su primer asalto antes de los cuentos chinos de Vázquez y con la tonadillera como arma arrojadiza en manos de Trancas y Barrancas.

Máxima expectación por ver este lunes la reaparición de Isabel Pantoja en la primera entrega de la nueva temporada de El Hormiguero de Antena 3. Puesto que hace años que no se sienta en un plató de televisión, la de la tonadillera se ha convertido en una de las entrevistas más esperadas y son muchos los temas de los que podría tratar. La pregunta es ¿hablará de ellos? Ya la respuesta parece ser que es negativa.

La última vez que la tonadillera visitó a Pablo Motos fue en 2017 y su entrevista fue una de las más vistas en la historia del programa. Eso sí, ni habló de su estancia en prisión, ni de los temas más polémicos de su vida privada... y además, sus declaraciones le enfrentaron con Jorge Javier Vázquez, que no dudó en responderle al día siguiente desde Sálvame Diario.

Gran expectación por ver a Isabel Pantoja con Pablo Motos

Ahora, muchos años y muchas polémicas después, Pantoja volverá a sentarse con Motos y hablará de sus 50 años encima de los escenarios porque ella, ante todo, es artista... aunque de su vida también ha hecho partícipes a todos a través de sus canciones. Le canta a su difunto marido, a amores pasados, a su madre y, también, ha cantado a sus hijos y nietos... ¿Hablará de cómo se encuentra la relación con su hijo Kiko Rivera o de si irá a la boda de su hija Isa Pantoja?

Cabe recordar que en 2017, fue sorprendida con la llamada telefónica de su hijo, pero esta vez parece que no va a ser así... desde que el dj hablase de ella y dijese, entre otras cosas, que era una mala madre en el plató de Cantora: la herencia envenenada, la relación entre ambos está rota. Con su hija la historia es diferente, o al menos así lo asegura la joven, que siempre afirma tener trato con ella, pero todavía no sabe si asistirá o no a su boda.

¡MAÑANA! Vuelve @El_Hormiguero con novedades e Isabel Pantoja como primera invitada de la temporada 🐜🐜 https://t.co/DPY8sckRBh pic.twitter.com/i5bChmYbjI — Antena 3 Internac. (@antena3int) September 3, 2023

Pantoja podría hablar también de la muerte de su madre, Doña Ana, o de su hermano, Bernardo Pantoja, de su gira por Estados Unidos o de su polémica con Loli la quiosquera... pero todo apunta a que pasará por alto los temas más turbios de su vida personal, como siempre ha hecho en las entrevistas que ha dado en los medios de comunicación.

La artista siempre ha preservado su intimidad, salvo cuando no le ha interesado y lo seguirá haciendo porque ella causa interés hablando y sin hablar, cantando o tarareando. La reina de la copla vuelve a los platós de televisión y lo hace de la mano de su ya amigo Pablo Motos para hablar de su intachable e incuestionable trayectoria encima de los escenarios y, como de costumbre, alguna indirecta también mandará.

Aunque en un primer momento se dijo que el estreno del nuevo curso de El Hormiguero coincidiría con la no menos esperada reaparición de Jorge Javier Vázquez con Cuentos Chinos en Telecinco a la misma ahora, al final no se podrá ver a Pantoja en pleno duelo con el que fuera su amigo íntimo de Mediaset y ahora enemigo acérrimo.

Aunque Motos y Vázquez pelearán por la misma franja horaria será a partir de la semana que viene... el morbo de ver a Pantoja contra Jorge Javier no será tal...