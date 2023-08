Jorge Javier se pone en manos del médico estético de Letizia y Pedro Sánchez

El presentador se somete a unos tratamientos dermatológicos en la cara con vistas a su inminente reaparición en el programa 'Cuentos chinos' tras su retirada de la tele en mayo.

Jorge Javier Vázquez tuvo que decir basta en mayo, después de los acontecimientos que se vivieron en Telecinco con el polémico fin del programa más emblemático de la tele de los últimos años, ‘Sálvame’, y todo lo que rodeó a la controvertida decisión de Mediaset de dar un giro de 180 grados en su filosofía televisiva, la cual aún no ha dado los éxitos deseados, a la espera de que Ana Rosa se ponga al timón de las tardes.

De momento, la presentadora, que había anunciado su desembarco el 25 de septiembre con ‘TardeAR’, ha adelantado su incorporación una semana antes, en un intento de frenar la sangría de audiencia que está sufriendo la cadena

🚨 EXCLUSIVA



🏮 11 DE SEPTIEMBRE ‼️



Jorge Javier Vázquez regresa a la pantalla el próximo lunes 11 de septiembre, con el nuevo proyecto de Telecinco, para competir contra el hormiguero.#CuentosChinos #Audiencias #Exclusiva #Mediaset #GHVIP8 pic.twitter.com/3y2quCotLk — Crítica TV (@Criticaa_TV) August 19, 2023

A mediados del pasado mayo, el presentador, que sufría un cuadro de estrés y ansiedad, decidió centrarse en su salud y anunciar su retirada de la tele hasta la siguiente oportunidad de su vuelta para la que no puso fecha. Esa decisión provocó su comentada ausencia en la recta final de ‘Sálvame’, así como en el final de ‘Supervivientes’.

"A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. [...] En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso, aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que, por ahora, solo puedo decir; 'Hasta siempre' [...]", escribió en sus redes sociales.

Todos los fichajes de 'Cuentos chinos', el nuevo programa de Jorge Javier en Telecinco https://t.co/9VSngImSnZ pic.twitter.com/F0ynpdtQYS — Lecturas (@Lecturas) August 23, 2023

Tras casi tres meses de desaparición pública, descanso y recuperación, Jorge Javier Vázquez regresa el 4 de septiembre con el programa ‘Cuentos chinos’, un espacio de entrevistas que será la competencia de Pablo Motos y que está siendo muy promocionado en Telecinco.

Conocedores de la importancia que Jorge Javier Vázquez da su físico y las ganas de sentirse a gusto consigo mismo en su reaparición, el presentador, según ha publicado El Español, ha acudido a una de las clínicas del prestigioso doctor Pedro Jaén especializadas en dermatología clínica y estética.

Según el diario, el escritor catalán llegó en un coche conducido por su chófer privado, permaneció en el centro médico ubicado en el 143 de la calle Serrano durante una hora más o menos y, a la vuelta, el mismo conductor lo llevó a casa.

Para la ocasión, el comunicólogo de Badalona seleccionó un outfit informal, compuesto por una camiseta básica blanca de algodón de manga corta, un pantalón deportivo de la firma Dunlop y unas chanclas Havaianas modelo slide Brasil. En sus manos lleva su teléfono móvil, una refrescante cantimplora para paliar las altas temperaturas que azotan Madrid en estos días y la funda de sus gafas de sol de firma.

Pedro Sánchez y Letizia

Pedro Jaén es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología y Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios. Jefe de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Jaén, además de dirigir sus clínicas privadas.

Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez): "Los cautos rara vez se divierten"



🈲️#CuentosChinos

Próximamente estreno en Telecincopic.twitter.com/a5lGOw1meI — telemagazine (@telemgzn) August 18, 2023

Por sus manos pasa muy poca gente, pues su ingente equipo de profesionales con dermatólogos y médicos estéticos se encarga de tratar a sus pacientes bajo el paraguas de su nombre. Entre los pacientes seleccionados se hallan el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la reina Letizia, con quien, además, le une una estrecha amistad personal.

Pedro Jaén se traslada hasta La Zarzuela para tratar la delicada piel de la reina Letizia siempre que lo necesita, pero no es el único palacio al que acude en calidad de profesional. También va a La Moncloa, donde Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, se dejan guiar por sus sabios consejos dermatológicos y mejoran su estética facial gracias a sus tratamientos.

La comentadísima pulla de #CuentosChinos con Jorge Javier a Ana Rosa en esta promo. Vía @eltelevisero https://t.co/auafB91FiH — El HuffPost (@ElHuffPost) August 25, 2023

Cuando Pedro Sánchez fue investido jefe del Ejecutivo en el verano de 2018, el primer acto al que Begoña acudió como consorte del presidente fue una cena benéfica organizada por el doctor Pedro Jaén en el Palacio de Fortuny en Madrid.

Por otra parte, cabe recordar que Pedro Sánchez y Jorge Javier Vázquez mantienen una estrecha amistad hasta el punto de que el presidente ha manifestado en varias entrevistas de la última campaña electoral la admiración por el presentador y su deseo de que regresase pronto a la tele. "A mí me parece que Jorge Javier es un monstruo de la televisión. Me parece un error y me parece una lástima que Jorge Javier no continúe presente en las pantallas", apuntó en Lo de Évole a finales de junio.