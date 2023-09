Rocío Carrasco pincha en TVE la gran exclusiva de Gloria Camila en Antena 3

Casualidad o causalidad pero no ayuda nada a despejar las dudas que existen en una relación entre hermanas que parece de todo menos bien avenida. Máxima tensión y sorpresa de Fidel Albiac.

Este lunes la semana televisiva llegó cargada de sorpresas y novedades. Y es que al promocionado debut de Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco en sustitución de Así es la vida (que a su vez sustituyó en verano a Sálvame) se sumaron un par de apariciones sorpresivas (y muy morbosas) en la programación matinal.

Por un lado Espejo Público sumó en Antena 3 un nuevo e impactante fichaje en su camino a la transformación radical hacia la información de sociedad y corazón que emprendió casi al mismo tiempo que Sálvame echó el cerrojo.

Así, a las incorporaciones de Gema López, Laura Fa, Alonso Caparrós o Pilar Vidal se suma desde este lunes Gloria Camila a la sección Más Espejo. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado es, paradójicamente, uno de los nombres vetados en la lista negra del nuevo Código Ético de Mediaset.

Fue precisamente Gema López la que recibió a Gloria Camila en los pasillos de Atresmedia en su debut en el programa de Griso. Muy nerviosa aseguró que "esto para mi es como una renovación, es algo guay, no he tenido problemas en comunicar, me gusta. Al final los realities los descarto todos pero la tele me gusta. Me voy dejando llevar, me dejo fluir".

Gloria Camila vuelve a la televisión. pic.twitter.com/x1F1z7N4UA — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) September 18, 2023

Claro que si Gloria Camila dio la campanada con su aparición en Antena 3 no digamos ya su hermana Rocío Carrasco, que descolocó a propios y extraños con su inesperada aparición también este lunes en el Mañaneros de Jaime Cantizano en La Uno de TVE.

Y es que coincidiendo con el que hubiera sido el 78 cumpleaños de Rocío Jurado sus dos hijas volvieron a televisión. Carrasco reconoció una vez más que no hay día que no tenga presente a la cantante: "Hay muchísima gente joven que se acerca, que quiere saber de ella. Ella sigue fascinando".

Rocío Carrasco recibe una sorpresa de Fidel Albiac en el Mañaneros de Jaime Cantizano

La hija mayor de la cantante se dejó ver este lunes relajada y risueña recordando los momentos vividos con su madre: "Era súper ordenada. Me identifico con ella en gustos. Nos gustan los mismos olores, los mismos sabores, los refranes".

Por si fuera poco el impacto que generó Carrasco en los espectadores, Rocío incluso protagonizó la anécdota con una sorpresa que le dio su marido, Fidel Albiac, en vivo y en directo.

Todo porque recordó cómo fue su primera vez en TVE y Albiac, que maneja su historia y su archivo documental, casi mejor que la propia Rocío hizo llegar al programa de Jaime Cantizano una foto inédita del archivo personal de Carrasco.

Fidel Albiac ha mandado a #Mañaneros18S unas fotos del archivo personal de Rocío Carrasco de su primera vez en RTVE con sus padres cuando Rocío tenía 19 días 🥰



Rocío Carrasco: "Tienes cómplices buenos eh" 🤣#APOYOROCIO18S pic.twitter.com/xhNKr5rvEK — Patro ✵🕊💜✈ (@PatrocloSimon) September 18, 2023

Ella pensaba que su primera vez había sido como presentadora a los 17 años y de la mano de Cruz y Raya, pero lo cierto es que acudió a los estudios de la cadena pública cuando apenas tenía unos días de vida. Lo hizo acompañando a sus padres, Rocío Jurado y Pedro Carrasco, que no se separaban de ella en ningún momento. A la pequeña se le puso una pegatina de visitante, que le permitía recorrer (aun en carrito) las dependencias del ente público.