Matamoros se amotina el 23J tras decir que antes manco que votar al PSOE

Siempre se dijo en los mentideros que de los colaboradores de Sálvame él era votante socialista, cosa que se encargó de negar recientemente. Ahora le estallan las elecciones de Sánchez.

De Kiko Matamoros siempre se ha dicho que votaba a la izquierda, pero hace unos meses en una entrevista en The Objective recalcó que "me corto antes la mano que volver al votar al PSOE" porque "sigo siendo literal, pero no soy idiota".

Ahora algunos meses después, el excolaborador de Sálvame vuelve a estar muy enfadado a causa del PSOE de Pedro Sánchez, concretamente con la decisión de celebrar elecciones el 23J... y más aun, con que le haya tocado mesa electoral.

Y es que este domingo Matamoros dio la sorpresa al confesar por sus redes sociales que ha sido convocado a formar parte de una mesa electoral el próximo 23 de julio... lo llamativo está en que el colaborador de televisión tiene 66 años y los mayores de 65 años, embarazadas a partir de seis meses o discapacitados, quedan exentos de formar parte de las mesas.

Con cara de sorpresa, Kiko comentó que "los mayores de 65 están exentos de formar parte de una mesa electoral, a pesar de ello me convocan como vocal suplente. Facilitan un teléfono de contacto al que he llamado desde el viernes 40 veces; no hay respuesta", explicaba indignado a sus seguidores.

Kiko Matamoros se amotina y no irá a su mesa electoral

Sin perder el humor que le caracteriza, el colaborador dio las "gracias por su trabajo impecable a la Junta Electoral de Zona de Madrid" y dejó claro que "no pienso dar un paso más, que sea lo que Dios quiera...".

De esta forma, Kiko Matamoros se rebeló en sus redes sociales al no poder contactar con la Junta Electoral de su zona y desató una oleada de comentarios graciosos en su publicación, como por ejemplo el de una seguidora que le decía: "Kiko, es que no aparentas 65, por eso te han mandado la carta!".